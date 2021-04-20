Yunanistan'la dördüncü tur için mutabakat

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Türkiye ve Yunanistan "güven artırıcı önlemlere" ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı. Toplantının Ankara'da yapılması bekleniyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısındaki "saldırgan tutumu"nun yanı sıra, Yunanistan ve Fransa'nın, Doğu Akdeniz'de Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişiminde bulunması, Ankara-Atina ilişkilerinde gerilimi tırmandırmıştı. İki ülke arasında tansiyonu düşürecek gelişmeye ilişkin açıklama dün Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir" denildi.

Güven artırıcı önlemler çerçevesinde ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak üzere üç toplantı yapıldı. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'ta sorunların çözümü için, karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerin üçüncüsü Atina'da 17-20 Şubat 2020'de yapılmıştı.

Dördüncü görüşmenin Ankara'da yapılması bekleniyor. Türkiye, Yunanistan'a güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncü turu için geçtiğimiz aylarda resmi davet yapmış, bir süre cevap alınamaması üzerine, teklif yinelenmişti. Öte yandan iki ülke arasında istişari görüşmelerin 62'ncisi geride kalırken, NATO karargahındaki ayrıştırma önlemleri toplantısının 11'incisi de geçen ay tamamlandı.

Atina'dan yeni teklif

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretinde yaşanan gerginliğin ardından Atina'dan ılımlı mesajlar geldi. "Kathimerini" gazetesinin haberine göre Yunanistan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, Türkiye ile gerilimi düşürmek ve iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini söyledi. Atina'nın Türkiye'ye 15 alanda ekonomik işbirliği olasılığını içeren bir teklif sunduğunu savunan Peloni, "Yunanistan Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmayı, gerilimi azaltacak ve pozitif bir gündemi sağlayacak olumlu bir atmosfer oluşturmayı istiyor" ifadelerini kullandı. Geçen hafta Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlarının gergin basın toplantısı sonrası, Dendias'ın ülkesinde yaptığı ılımlı açıklamalar, tansiyonu düşürme çabası olarak yorumlanmıştı.