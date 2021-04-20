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ODTÜ'de merdiven çekişmesi

ODTÜ öğrencileri tarafından gökkuşağı renklerine boyanan merdivene, 4. kez müdahale edildi. Griye boyanırken, üzerinde yazılı "Kayyumsuz ODTÜ" sloganındaki "Kayyumsuz" ifadesi de kapatıldı
 20 Nisan 2021 08:04
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ODTÜ'de merdiven çekişmesi

Milliyet'ten HANDE ATILGAN'ın haberine göre: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yurt binalarının bulunduğu bölgedeki kampüs merdivenleri ilk kez Gezi Parkı olayları sürecinde 2013 yılında öğrenciler tarafından gökkuşağı renklerine boyanmıştı. Merdiven renklerine ilk müdahale, geçen 29 Mart'ta oldu. Merdivenler gri renkle kapatıldı. Bir gün sonra merdivenler öğrenciler tarafından eski haline getirildi. Ancak 3 Nisan'da merdivenlerin bu kez ODTÜ ablemindeki kırmızı ve beyaz renklerle kaplandığı görüldü. 5 Nisan'da ise öğrenciler yine iş başındaydı ve merdivenler bir kez daha gökkuşağı renklerine büründü. Merdiven inatlaşması burada bitmedi. 11 Nisan'da merdivenler beyaz zemin üzerine kırmızı "ODTÜ" yazısıyla kapatıldı. 14 Nisan'da da öğrenciler "ODTÜ" yazısının yanına "kayyumsuz" ifadesini ekleyerek tepkilerini gösterdi. 15 Nisan'da ise "kayyumsuz" ifadesi silinerek, merdivenler yeniden gri renge büründü.

ODTÜ'lü öğrenciler, son müdahalenin ardından merdivenler için bu kez arkadaşlarını sosyal medya üzerinden 21 Nisan'da yapılacak boyama etkinliğine davet ettiler.

Mezunlar da tepkili

Olaydan üniversite yönetimi sorumlu tutan öğrenciler, renklendirdikleri merdivenlere yönelik dördüncü müdahalenin ardından sosyal medya üzerinden #GökkuşağımaDokunma etiketiyle kampanya başlattılar. Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Atanmış ODTÜ yönetiminin merdivenleri yok etmek için harcadığı çaba, salgın dönemi eğitimin iyileştirilmesi, eğitimin, yurtların ve kampüs yaşamının niteliğinin artırılması için harcanmadı" ifadelerine yer verildi. ODTÜ Mezunları Derneği tarafından yapılan açıklamada duruma tepki gösterilerek rektörlüğe seslenildi:

"Üniversite kampüsünde, öğrenci yurtlarına giden ve sadece öğrencilerin kullandığı yaya yolunun üstündeki merdivenlerde, üniversitenin özgürlüğünü, çeşitliliğini ve farklılıklara saygıyı ifade eden gökkuşağının renkleri vardı. Birkaç gün önce bir sabah bu basamakların griye boyandığı görüldü. Öğrenciler merdiven basamaklarını tekrar gökkuşağının renklerine boyadılar. Buraya kadar olanlar bir üniversite için olağan süreçlerdi. Ancak önceki gece kim oldukları bilinmeyen kişiler bu merdivenleri tekrar kırmızı beyaza boyadılar. Doğal olarak bu durum öğrencilerin tepkisini çekti. Sayın Rektör, bu olaydan haberinizin olmadığını, açıkça provokasyon kokan bu eylemin bilginiz dışında olduğuna inanmak istiyoruz. Rektörlüğü gelişen bu olaylar ile ilgili açıklama yapmaya, öğrenci yolundaki gökkuşağı renklerini tekrar sağlamaya, bilgileri dışında olduğuna inanmak istediğimiz bu tuzakları tertipleyenleri ortaya çıkarmaya davet ediyoruz."
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