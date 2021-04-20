1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uşak'ta temel kazılırken hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü

Uşak'ta bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında hasar gören ve bu nedenle güvenlik nedeniyle belediye ekiplerince giriş çıkışların yasaklandığı iki katlı bina çöktü.
 20 Nisan 2021 08:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İslice Mahallesi İslice Sokak'ta hafta sonu bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında hasar gördüğü öne sürülen iki katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alt kısmında perdeci dükkanı bulunan, üst katında ise boş daire olan bina AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Yıkılan binanın güvenlik nedeniyle dün Uşak Belediyesi ekiplerince kapatıldığı, binaya giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Yıkılan binada perdeci dükkanı bulunan Ramazan Ayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu söyledi.

Temel kazma çalışmalarının yapıldığı alana yeni bir bina yapılacağını aktaran Ayan, "Cumartesi pazar temelini kazmışlar. Biraz fazla kazılmış, bizim binanın dibine girilmiş sanırım. Destekleme çalışması da yapılmadı, geç kaldı. Belediye ekipleri geldi ve boşaltmamız gerektiğini söylediler. İnşaatın müteahhitleri çok büyük bir problem olmayacağını, birkaç gün içinde çözeceklerini söyledi. Maalesef durumum bu vaziyette. İçeride 200-250 bin liralık malımız vardı. Hepsi heder oldu." dedi.

Öte yandan, temel kazma çalışmalarının yapıldığı alanın mülk sahibi H.O. ile müteahhit S.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gastronomi kentinde iftarın vazgeçilmezi: Ramazan kahkesi
19 Nisan 2021 20:57		 Torbalı Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
19 Nisan 2021 18:54
Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 17:54		 Koronaya yakalandı, önce bebeğini ardından hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 17:41
Mobil PCR test aracı ile vaka artışının önüne geçildi
19 Nisan 2021 17:17		 Termometre 41 dereceyi gösterdi! Adanalılar koronavirüsü unuttu
19 Nisan 2021 16:30
Yerköy Belediyesinden 'hizmet pasaportu' iddialarına yalanlama
19 Nisan 2021 16:13		 Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı
19 Nisan 2021 15:40
Vaka sayıları artan bir ilde daha harita kızardı
19 Nisan 2021 14:44		 Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
18 Nisan 2021 20:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama08:33 - Öğrenciler sağlıklı beslenmiyor08:27 - Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon08:24 - Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
08:12 - Uşak'ta temel kazılırken hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü08:04 - ODTÜ'de merdiven çekişmesi08:01 - Yunanistan'la dördüncü tur için mutabakat07:59 - Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçakladılar07:58 - Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı07:56 - Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
07:50 - Sosyal mesafe cezasına e-haciz07:40 - Covid-19 unutkanlık yapıyor07:28 - Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı07:25 - Erdoğan Dünya Günü Zirvesi'ne katılacak07:20 - Yaş grubunun daraldığı bu virüs 'Türkiye varyantı' olabilir
07:10 - Kandil'e Alman aşısı yağıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Dikiz aynası öldürdü
Polisler, iftarlık kumanyalarını kağıt toplayıcı kadına verdi
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
Uzman çavuş, 25 yıl hizmetten sonra yaşa bakılmaksızın emekli olabilir mi?
Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı
Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
romantik 1
İspanya yapımı filmler 3
yeşil yapraklı sebzeler 4
mahjong 1
Parmağına dolamak 2
flight of the bumblebee 1
markette sinir bozan hareketler 5
impuls 2
doğa dostu 2
yazılı olmayan kurallar 2
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam