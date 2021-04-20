Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|20 Nisan 2021 08:24
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: Ege Denizinde Muğlanın Datça ilçesi açıklarında saat 08.09da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) April 20, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?
20 Nisan 2021 08:52
|Ya tam kapanma ya tam aşılama
20 Nisan 2021 08:46
|Öğrenciler sağlıklı beslenmiyor
20 Nisan 2021 08:33
|Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
20 Nisan 2021 07:56
|Covid-19 unutkanlık yapıyor
20 Nisan 2021 07:40
|Yaş grubunun daraldığı bu virüs 'Türkiye varyantı' olabilir
20 Nisan 2021 07:20
|65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
20 Nisan 2021 06:50
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haritalı
20 Nisan 2021 06:30
|Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın
20 Nisan 2021 06:15
|Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
20 Nisan 2021 02:45