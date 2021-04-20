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Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi 'Arsa Avcısı' operasyonu ile gözaltına alındı.
|20 Nisan 2021 08:27
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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi 'Arsa Avcısı' operasyonu ile gözaltına alındı.
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