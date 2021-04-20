Öğrenciler sağlıklı beslenmiyor

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Avrupa'nın obezite açısından en yüksek prevelansına sahip Türkiye'de bu soruna yönelik yapılan bölgesel bir çalışmada, ülke geneline de ışık tutacak önemli sonuçlara ulaşıldı. İç Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığına ilişkin bilgi düzeyini ölçmek için gerçekleştirilen araştırmaya göre ancak yüzde 37.7'sinin 3 öğün düzenli yemek yediği ortaya çıktı.

Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü akademisyenlerince yapılan araştırma kapsamında 20-26 yaş aralığındaki 655 öğrenciyle anket yapıldı. Gençlerin yüzde 45.3'ü sadece iki öğün yemek tükettiğini, yüzde 48.9'u haftada birkaç kez hamburger, tost ve hızlı gıdaları tükettiğini, yüzde 30.3'ü ise haftada en az 3-5 gün çikolata, kraker, cips gibi atıştırmalık tükettiğini ifade etti. Üniversitelilerin yüzde 69.3'ü her gün çay veya kahve tükettiğini, yüzde 61'i sağlıklı ve dengeli beslenmediğini, yüzde 84'ü ise beslenme şeklinin ruh halini etkilediğini dile getirdi.

Vahim tablo?

Pandemi dönemi kısıtlamaları ve uzaktan eğitim nedeniyle hareketsiz kalan çocukların kilo alımı ve kan değerlerine yönelik araştırmadan da vahim sonuçlar çıktı. Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi Çocuk Sağlığı polikliniğine kilo alımı nedeniyle başvuran 98 çocuğun tetkiklerinde 15 kız ve 7 erkek çocuğunda açlık glukoz değeri 100 ve üzerinde saptanırken, troid fonksiyon bozukluğu kız hastalarda erkek hastaların iki katı fazla olduğu görüldü. Troid değeri 5 ve üzerinde olan 17 çocuk olduğu anlaşılırken, kolesterol değeri 21 çocukta 200 ve üzerinde saptandı. Çocukların 32'sinde trigliserit değeri 150 ve üzerinde olarak belirlenirken, bu değerin özellikle erkek hastalarda daha yüksek olduğu gözlendi. İnsulin değerleri ise kız çocuklarında erkeklere göre 3 kat daha fazla bulundu.