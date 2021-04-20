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Ya tam kapanma ya tam aşılama

Önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken AHEF 2. Başkanı Eryazğan, "Ya en az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor. Okulları da aşılama için kullanalım" çağrısı yaptı
 20 Nisan 2021 08:46
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Ya tam kapanma ya tam aşılama

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre- Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı her 100 bin kişide kaç Kovid-19 vakası görüldüğüne ilişkin iller tablosu ve her gün açıklanan virüse bağlı ölüm sayıları, Türkiye'de salgının seyrindeki vahim tabloyu gözler önüne sererken, korona ile mücadelenin öncü neferlerinden aile hekimleri de tablodan nasibini aldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, vaka sayıların artmasıyla birlikte aile hekimlerinin takip ettikleri hasta sayının da arttığını belirterek, "İki ay önce 4-5 olan izlem 80-90'a çıktı. Bu da gelinen boyutun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. En az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor" dedi.

Her yerde aşılama

Eryazğan, artan vaka sayıları ve aşılama hızını Milliyet'e değerlendirdi. Aşılama hızının artırılması gerektiğini vurgulayan Eryazğan, toplumsal aşılama yapılması gerektiğinin altını çizerek, buna ilişkin tespit ve önerilerini şöyle dile getirdi:

"Arabada, okullarda, bulunulan her ortamda vatandaşa aşılama yapılmalı. Tabi ki bu önlemler alınarak yapılmalı. ABD, İsrail ve İngiltere böyle yapıyor. 15 bine yakın okul kapalıyken oraları kullanalım ve o merkezlerde hızlıca tüm nüfus gruplarını 20-25 günde aşılayıp bitirelim.

Vatandaşın bir kısmı aşı randevusu oluşturma konusunda bilgili değil. Bununla ilgili bir kamu spotu bile oluşturulmadı. Devlet büyüklerinin televizyonlar önünde aşı olması çok önemliydi. Ama 'Aşı yüzde 90 yoğun bakıma yatışı engelliyor' gibi bir kamu spotu da yapılmalıydı.

'24 saat yapılsın'

Sağlık Bakanlığı'nın gece 24.00'e kadar olan aşı uygulamasını, 24 saat aşı uygulamasına dönüştürmesi gerek. İnsanlar sahurda da gidebilmeli. Aşılamada hafta sonu ve akşamları 100-150 binli rakamları görüyorken, 30 binli rakamlara düştük. Günlük bir aile hekimi 30-35 aşı yaparken şu anda ortalama 10'lu rakamlara düştü. Daha çok düşen yerler de var. Bu rakamların tekrar artırılması lazım. Çağrı merkezleri vatandaşı ikna etmek için kullanılsın. Kafalarındaki soru işaretleri neyse giderilsin. Randevu alamayanlara yardımcı olunması lazım. Sorun yaşayan varsa mutlaka yardımcı olunmalı. Aşıya karşı olan isteksizliğin düzeltilmesi gerekiyor."

28 gün kapanma

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte aile hekimlerine düşen izlem sayılarının da 4-5 katına çıktığını vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti:

"Bazı illerde 80-90 izlemi olan aile hekimlerinin olduğunu görüyoruz. Bu da gelinen boyutun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. İki ay önce 4-5 olan izlem sayısı 80-90'a çıktı. Müthiş bir tırmanış var. İş yükümüz çok arttı. Buradaki sıkıntıların temel nedeni özellikle vatandaşın kısmi önlemleri çok anlayamamış olması ve içine sindirememesi. Ayrıca alınan önlemler de yetersiz. Aç kapa büyük sorun oldu. Bu durum vatandaşın üzerindeki ciddiyeti de kaldırıyor. Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısı değerlendirildiğinde ya en az 28 gün tam kapama yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor. 28 gün kapanma istiyoruz çünkü; insanların birbirine temasını bilmiyorsunuz, kapanma kararını aldıktan sonra pozitif insanlar mutlaka çıkacaktır."
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