1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eğitim çalışanlarının sayısı artıyor. Eğitim Sen'in üyelerinin olduğu 38 ilden topladığı verilere göre 2-18 Nisan haftasında, 7 eğitim çalışanı daha vefat etti. 2 Mart'tan bu yana tutulan kayıtlara göre, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'i buldu
 20 Nisan 2021 08:48
+Aa- Yazdır
Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı

Milliyet'ten OZAN ÖMER KADÜKER'in haberine göre: - Geçen hafta pozitif ve temaslı olan öğretmen sayısı 783 olurken, bu vakaların yüzde 3'ünü anaokulu, yüzde 40'ını ilkokul, yüzde 28'ini ortaokul ve yüzde 25'ini lise öğretmenleri oluşturdu. Pozitif ve temaslı olan öğrenci sayısı ise bin 367. Öğrenci vakalarının yüzde 2'sinin anaokulu, yüzde 30'unun ilkokul, yüzde 28'inin ortaokul, yüzde 38'inin lise öğrencileri arasında olduğu görüldü. Ayrıca 131 yardımcı-hizmetli ve personel de pozitif ya da temaslı grupta yer aldı.

'Bakıcı değil, öğretmeniz'

Okullarda 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi yani anaokulları haricinde tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildi. Yüz yüze eğitimin devam etmesine tepki gösteren anaokulu öğretmenleri kendilerinin de uzaktan eğitim kapsamına alınmaları gerektiğini belirterek, "Bakıcı değil öğretmeniz" sloganıyla sosyal medya üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Öne çıkan yorumlar şöyle:

Ben bakıcı değil eğitimciyim. Ben virüs geçirmez bir organizma değil, insanım.

Risk varsa, uzaktan eğitime geçiliyorsa tüm kademelerde böyle olmalı. Anaokulları da uzaktan eğitime geçmeli.

Çalışan ebeveynler için başka bir alternatif düşünülmeli. Tek çözüm anaokullarının yüz yüze eğitim vermesi olmamalı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yenik düşen öğretmen toprağa verildi
19 Nisan 2021 21:35		 Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı
18 Nisan 2021 17:22
Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor
18 Nisan 2021 11:41		 Sınıf öğretmenleri branş dersinde ek ders alabilecek mi?
18 Nisan 2021 01:05
Bakan Koca, öğretmeni arayarak aşı olmaya ikna etti
17 Nisan 2021 16:17		 MEB'de, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı kadrosunun eşdeğer olması ne kadar doğru?
17 Nisan 2021 15:09
Öğretmene mobbing uygulayan okul müdürüne dava açıldı
15 Nisan 2021 20:22		 MEB'in yayımladığı usul ve esaslar sorun çözmüyor
15 Nisan 2021 14:05
Müdür Başyardımcısı koronavirüse yenildi
14 Nisan 2021 22:38		 Öğretmenler iftar sonrası aşı için sıraya girdi
14 Nisan 2021 20:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Borsa güne düşüşle başladı10:04 - Sayıştay, engelli istihdamında 9 belediyeyi uyardı10:04 - MASON mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı09:48 - FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş09:46 - PKK'da panik: Yolcu uçaklarından bile saklanır olduk!09:44 - Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda09:34 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı09:33 - Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi09:30 - Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?09:25 - Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik
09:17 - EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı09:14 - Sağlıkçılara grafitili teşekkür09:04 - Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı
08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?
Dikiz aynası öldürdü
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
Polisler, iftarlık kumanyalarını kağıt toplayıcı kadına verdi
Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu
Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğa dostu 2
kronik hastalık 3
İspanya yapımı filmler 3
Köri 3
rebul 1
Kadın aklı 1
yabancı filmleri dublajsız izlemek 6
kendini şımartmak 3
Enerji etiketi 4
Zan 2
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam