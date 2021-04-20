Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı

Milliyet'ten OZAN ÖMER KADÜKER'in haberine göre: - Geçen hafta pozitif ve temaslı olan öğretmen sayısı 783 olurken, bu vakaların yüzde 3'ünü anaokulu, yüzde 40'ını ilkokul, yüzde 28'ini ortaokul ve yüzde 25'ini lise öğretmenleri oluşturdu. Pozitif ve temaslı olan öğrenci sayısı ise bin 367. Öğrenci vakalarının yüzde 2'sinin anaokulu, yüzde 30'unun ilkokul, yüzde 28'inin ortaokul, yüzde 38'inin lise öğrencileri arasında olduğu görüldü. Ayrıca 131 yardımcı-hizmetli ve personel de pozitif ya da temaslı grupta yer aldı.

'Bakıcı değil, öğretmeniz'

Okullarda 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi yani anaokulları haricinde tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildi. Yüz yüze eğitimin devam etmesine tepki gösteren anaokulu öğretmenleri kendilerinin de uzaktan eğitim kapsamına alınmaları gerektiğini belirterek, "Bakıcı değil öğretmeniz" sloganıyla sosyal medya üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Öne çıkan yorumlar şöyle:

Ben bakıcı değil eğitimciyim. Ben virüs geçirmez bir organizma değil, insanım.

Risk varsa, uzaktan eğitime geçiliyorsa tüm kademelerde böyle olmalı. Anaokulları da uzaktan eğitime geçmeli.

Çalışan ebeveynler için başka bir alternatif düşünülmeli. Tek çözüm anaokullarının yüz yüze eğitim vermesi olmamalı.