1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?

Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2 bin 500 kişi corona virüse yakalanırken, bu kişilerden hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı olan çok az. 65 yaş üstündeki yoğun bakım ihtiyacı ise yüzde 10'ların altına düştü
 20 Nisan 2021 08:52
+Aa- Yazdır
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?

Corona virüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı'nın, ülkeye ilk ulaşan ve 14 Ocak'ta vatandaşa uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde görüşlerine yer verilen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, aşılama başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir takip süreci başlattığını söyledi.

Turan, "Aşılama henüz 15 milyonken yapılan araştırmada, ilk ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişilerin durumlarına bakıldı. Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup, kendisini yeterince koruyamadığı için Covid-19'a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor.

"ANLAMLI BİR BAŞARI"

Aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce, hastalığın pik döneminde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18'lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10'ların altına indi. Sağlık çalışanlarında da durum benzer. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinde aşılama tamamlandığı için sonuçları çok net görebiliyoruz. Yani aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle aşılama çok hızlı ve etkili biçimde devam etmeli.

20-65 YAŞTA ARTIŞ

Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bizim için artık en önemli grup 20-65 yaş arası kişiler. Çünkü hastaneye yatışlarda bu yaş grubunda artış var. Bulaşın önünü bir an önce almalıyız" dedi.

AŞI SIRASI 55 YAŞ ÜSTÜNDE

Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MASON mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı
20 Nisan 2021 10:04		 Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
20 Nisan 2021 09:44
Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda
20 Nisan 2021 09:39		 Sağlıkçılara grafitili teşekkür
20 Nisan 2021 09:14
Ya tam kapanma ya tam aşılama
20 Nisan 2021 08:46		 Öğrenciler sağlıklı beslenmiyor
20 Nisan 2021 08:33
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
20 Nisan 2021 08:24		 Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
20 Nisan 2021 07:56
Covid-19 unutkanlık yapıyor
20 Nisan 2021 07:40		 Yaş grubunun daraldığı bu virüs 'Türkiye varyantı' olabilir
20 Nisan 2021 07:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Borsa güne düşüşle başladı10:04 - Sayıştay, engelli istihdamında 9 belediyeyi uyardı10:04 - MASON mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı09:48 - FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş09:46 - PKK'da panik: Yolcu uçaklarından bile saklanır olduk!09:44 - Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda09:34 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı09:33 - Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi09:30 - Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?09:25 - Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik
09:17 - EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı09:14 - Sağlıkçılara grafitili teşekkür09:04 - Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı
08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?
Dikiz aynası öldürdü
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
Polisler, iftarlık kumanyalarını kağıt toplayıcı kadına verdi
Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu
Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
180 derece değişti 3
yabancı filmleri dublajsız izlemek 6
bir tık 2
tıkılmak 1
atarlı apartman görevlisi 2
yazılı olmayan kurallar 2
Night on the bare mountain 1
camdan kalp 3
Köri 3
Pembe fil 1
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam