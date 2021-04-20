Sağlıkçılara grafitili teşekkür
Başkentte Ankara Şehir Hastanesi'nin çevresindeki tüm alt geçitler, sağlık çalışanlarını sembolize eden grafitilerle donatıldı.
|20 Nisan 2021 09:14
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Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre: Grafitiler arasında Almanya'da COVID-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in de resimleri yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla onların en çok kullandıkları yollar üzerine yaptırdığı grafitilerde sağlık çalışanları birer kahraman olarak resmedildi.
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