EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: Müdürlük, saldırıda yaralanan Süleyman Yılmaz'a 24 bin 257 lira 29 kuruş tazminat ödediklerini, kurumun zarara uğradığını ve bu tazminatın 18 sanıktan faiziyle birlikte alınmasını istedi. PKK terör örgütünün 10 Aralık 2016'da, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Bursaspor maçı sonrası düzenlediği bombalı saldırıda 40'ı polis 47 kişi şehit oldu, 242 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili görülen davada, canlı bombaya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 18 terörist, müebbet hapis ve değişik suçlardan hapis cezalarına çarptırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör saldırısı sonucu yaralanan Süleyman Yılmaz için ödedikleri 24 bin 257 lira 29 kuruşun terör örgütü üyesi 18 sanıktan tahsili için dava açtı. Dava dilekçesinde, "Bombalı saldırıda yaralanan Süleyman Yılmaz'a ödenen tazminat nedeniyle kurumumuz zarara uğramıştır. 24 bin 257 lira 29 kuruşun faiziyle birlikte 18 sanıktan tahsilini istiyoruz" denildi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERE DE AÇTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında ödediği 11 bin 99 TL'lik tazminatın DEAŞ'lı 6 sanıktan faiziyle birlikte alınması için de dava açmıştı.