1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2016 yılında çoğu polis 47 kişinin şehit olduğu Vodafone Park önündeki terör saldırısıyla ilgili 18 PKK terör örgütü üyesi sanığa dava açtı.
 20 Nisan 2021 09:17
+Aa- Yazdır
EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı


Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: Müdürlük, saldırıda yaralanan Süleyman Yılmaz'a 24 bin 257 lira 29 kuruş tazminat ödediklerini, kurumun zarara uğradığını ve bu tazminatın 18 sanıktan faiziyle birlikte alınmasını istedi. PKK terör örgütünün 10 Aralık 2016'da, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Bursaspor maçı sonrası düzenlediği bombalı saldırıda 40'ı polis 47 kişi şehit oldu, 242 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili görülen davada, canlı bombaya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 18 terörist, müebbet hapis ve değişik suçlardan hapis cezalarına çarptırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör saldırısı sonucu yaralanan Süleyman Yılmaz için ödedikleri 24 bin 257 lira 29 kuruşun terör örgütü üyesi 18 sanıktan tahsili için dava açtı. Dava dilekçesinde, "Bombalı saldırıda yaralanan Süleyman Yılmaz'a ödenen tazminat nedeniyle kurumumuz zarara uğramıştır. 24 bin 257 lira 29 kuruşun faiziyle birlikte 18 sanıktan tahsilini istiyoruz" denildi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERE DE AÇTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında ödediği 11 bin 99 TL'lik tazminatın DEAŞ'lı 6 sanıktan faiziyle birlikte alınması için de dava açmıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?
20 Nisan 2021 09:30		 ODTÜ'de merdiven çekişmesi
20 Nisan 2021 08:04
Sosyal mesafe cezasına e-haciz
20 Nisan 2021 07:50		 2 bin 901 sürücüye 'cep telefonu' cezası
20 Nisan 2021 00:17
Osmaniye'de toplu etkinlikler geçici süreyle kısıtlandı
19 Nisan 2021 23:21		 MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
19 Nisan 2021 21:56
Mersin polisi, video kliple 112'nin önemine dikkati çekti
19 Nisan 2021 21:27		 İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
19 Nisan 2021 21:00
Aşılara kimlik verilerek adım adım izleniyor
19 Nisan 2021 18:27		 Müddeti dolan 'süreli engelli sağlık kurulu raporları' eylüle kadar geçerli sayılacak
19 Nisan 2021 18:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Borsa güne düşüşle başladı10:04 - Sayıştay, engelli istihdamında 9 belediyeyi uyardı10:04 - MASON mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı09:48 - FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş09:46 - PKK'da panik: Yolcu uçaklarından bile saklanır olduk!09:44 - Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda09:34 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı09:33 - Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi09:30 - Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?09:25 - Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik
09:17 - EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı09:14 - Sağlıkçılara grafitili teşekkür09:04 - Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı
08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?
Dikiz aynası öldürdü
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
Polisler, iftarlık kumanyalarını kağıt toplayıcı kadına verdi
Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu
Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendine ziyafet çekmek 5
Kadın Budalası 1
tıkılmak 1
Her gün resminin altında özlü söz paylaşan insan 3
çerezlik film 4
rebul 1
Night on the bare mountain 1
tek rakibim thy 5
yazılı olmayan kurallar 2
halil cibran 1
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam