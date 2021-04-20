Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|20 Nisan 2021 09:33
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.
Çatışmada, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş
20 Nisan 2021 09:48
|PKK'da panik: Yolcu uçaklarından bile saklanır olduk!
20 Nisan 2021 09:46
|İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
20 Nisan 2021 09:34
|Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu
20 Nisan 2021 09:04
|PKK parayı Avrupa'da aklıyor
20 Nisan 2021 07:05
|FETÖ'cü Enes Kanter İsrail'e destek verdi, listeye girdi!
19 Nisan 2021 23:22
|FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' sahte kimlikle Ankara'da yakalandı
19 Nisan 2021 15:50
|Yargıtay, İstanbul'daki TRT binasını işgal davasında kararını verdi
19 Nisan 2021 14:36
|Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
19 Nisan 2021 14:26
|PKK ve FETÖ operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
19 Nisan 2021 12:28