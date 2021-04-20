İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
|20 Nisan 2021 09:34
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 4 ilçede 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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