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Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan jokey Samet Erkuş'un ameliyata alındığı hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor.
 20 Nisan 2021 09:39
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TJK'nin pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. Koşu'sunda, 1200 metre çim pistteki yarışın başlamasından kısa süre sonra "Luminary" isimli attan düşen jokey Samet Erkuş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Erkuş, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Öte yandan, TJK'den yapılan açıklamada da kafatasında kırık tespit edilen Erkuş'un beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındığı belirtilerek, "Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden jokeyimizin durumu ciddiyetini korumaktadır. Samet Erkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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