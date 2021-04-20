FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş
|20 Nisan 2021 09:48
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FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan'ın yasak aşk yaşadığı Özlem Bayraktaroğlu'nu ihya ettiği ortaya çıktı. Karaarslan'ın, Sarıyer Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan sevgilisi Özlem Bayraktaroğlu'nu Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirdiği ve muhtelif zamanlarda yaklaşık 150 bin lira para transfer ettiği belirlendi.
Karaarslan'ın ayrıca sevgilisine Kuşadası'nda bulunan ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan bir sitede villa satın alıp, hediye ettiği de MASAK raporlarına yansıdı. Karaarslan ile olan gönül ilişkisi yaşadığını doğrulayan Özlem Bayraktaroğlu daha önce verdiği ifadede, Karaaslan'ın 2016 yılı Şubat ayında kendisine İstanbul Ataköy'den bir daire ve lüks marka cip satın aldığını belirtti.
CEZAEVİNDEN HER HAFTA ÇİÇEK
Karaarslan'ın cezaevine girdikten sonra bir arkadaşına mektup yazarak her hafta pazartesi günleri Özlem Bayraktaroğlu'na çiçek göndermesini ve çiçek üzerinde kendi adının yazılmamasını rica ettiği de kayıtlara girdi. Karaarslan, gönderilecek çiçeğin üzerine her hafta yazılacak olan mesajları da mektubunda belirtti.
Mektupta Karaarslan, "1. Hafta: Beş yıldır olduğu gibi bu haftaya da seninle başladım, iyi haftalar canım benim", "2 Hafta: Kaderimsin", "3. Hafta: Sevdiğinin düşmanlarına inat bu hafta daha güçlü ol, canım benim" yazılmasını istedi. Olaylardan haberdar olan Erkan Karaarslan'ın eşinin boşanma davası açtığı öğrenildi.
BİNLERCE LİRA AKTARMIŞ
CHP'li birçok belediye başkanının danışmanlığını yapan FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın Ataşehir Belediyesi'nden Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı'na getirdiği Nermin Canyurt'a da belediyeden aldığı iş karşılığında binlerce lira aktardığı tespit edildi.
Karaarslan'ın Canyurt'u göreve getirir getirmez danışmanlık hizmeti alım ihalesi açtırdığı; ihale kapsamında 192 bin 340 TL değerindeki ihaleyi kendi şirketi olan Muhkem Muhasebe ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ye aktarttığı belirlendi.
Karaarslan'ın aldığı ihaleler karşılığında Nermin Canyurt'a birçok kez para transfer ettiği raporlara yansırken, olayın ortaya çıkmasının ardından kamu zararı nedeniyle açılan davada Canyurt'un 192 bin 340 lirayı faiziyle ödemesine karar verildi.
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