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Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'si çocuk

Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 750 bin 657 olarak belirlendi- Çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6'ya, 2030'da yüzde 25,6'ya, 2040'ta yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü
 20 Nisan 2021 10:13
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Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'si çocuk

Türkiye'nin, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 750 bin 657 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 27,2'sini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 750 bin 657 olarak kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 27,2'ye geriledi.

Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6'ya, 2030'da yüzde 25,6'ya, 2040'ta yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2020 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,2 oldu.

AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler sırasıyla, yüzde 24,2 ile İrlanda, yüzde 21,6 ile Fransa ve yüzde 21,1 ile İsveç olarak kaydedildi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta ve yüzde 16,4 ile Almanya oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 27,2 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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