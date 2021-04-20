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Adana'da üzerine televizyon devrilen çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da, evde oynarken üzerine televizyon devrilen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
 20 Nisan 2021 10:32
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Adana'da üzerine televizyon devrilen çocuk yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Ömer ve Yasemin M. çiftinin 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed M, evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrildi.

Anne ve babası tarafından Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na götürülen çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından çocuğun cenazesi yakınları tarafından alındı. Bu sırada anne ve babanın gözyaşı döktüğü ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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