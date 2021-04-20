1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dengesiz beslenme süt yapımını azaltabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır:- "Oruç tutmaya karar veren emzirme dönemindeki annelerin yeterli miktarda sıvı tüketmeleri bebeğin sağlığı için önemli"- "Emziren annelerin yüzde 22'si anne sütü üretimlerinde azalma olduğunu ve anne sütünün azalması nedeniyle Ramazan döneminde bebeğe yapılan beslenme desteğinin miktarında artış olduğunu belirtmişlerdir"
 20 Nisan 2021 10:43
+Aa- Yazdır
Dengesiz beslenme süt yapımını azaltabilir

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Oruç tutmaya karar veren emzirme dönemindeki annelerin yeterli miktarda sıvı tüketmeleri bebeğin sağlığı için önemli. Aşırı yorgunluk, susuzluk ve dengesiz beslenme süt yapımını azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karabayır, sahur vaktinin atlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Emziren anneler dengeli beslenmenin yanı sıra iftar ve sahur arasında idrar renginin açık sarı olmasını sağlayacak miktarda sıvı tüketmeye dikkat etmeli. Özellikle yalnız anne sütü ile beslenen ilk 6 aydaki bebeklerde vücutta sıvı eksikliğine bağlı olumsuz durumlar gelişebileceği konusunda dikkatli olunmalı, susuzluk belirtileri takip edilmeli." açıklamasında bulundu.

Karabayır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Huzursuzluk, idrar çıkışının azalması, bezinde turuncu-kırmızı kristallerin bulunması bebeğinizin yetersiz sıvı alımının olduğunu anlatır. Oruç tutan annelerin bebeklerin büyümelerinin olumsuz etkilenmediğini gösteren yayınlar olmakla beraber, orucun emzirme, anne sütünün bileşimi ve bebeklerin büyümesi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır."

Annelerin emzirme döneminde hafif orta derecede diyet yapmalarının anne sütü miktarı ve bileşimini etkilemediğinin kabul edildiğini aktaran Karabayır, "Annenin düşük kalorili beslenmesinin süt yapısını ve bebeğin büyüme gelişmesini etkilemesi konusunda farklı sonuçlar mevcut. Emziren annenin günlük enerji alımı 1800 kkal altına düşmemesi gerektiği, özellikle 1500 kkal altındaki diyetin süt miktarını yüzde 15 azalttığı da bilinenler arasında bulunuyor. Oruç tutmaya karar veren emzirme dönemindeki annelerin yeterli miktarda sıvı tüketmeleri bebeğin sağlığı için önemli. Aşırı yorgunluk, susuzluk ve dengesiz beslenme süt yapımını azaltabilir." ifadesini kullandı.

- Uzun süreli oruç beslenme durumunu olumsuz etkileyebilir

Oruç ile anne sütü ilişkisi konusunda yapılan bir araştırmaya değinen Karabayır, şunları kaydetti:

"Emziren annelerin yüzde 22'si anne sütü üretimlerinde azalma olduğunu ve anne sütünün azalması nedeniyle Ramazan döneminde bebeğe yapılan beslenme desteğinin miktarında artış olduğunu belirtmişlerdir. Öte taraftan bir çalışmada Ramazan ayında oruç tutan annelerde anne sütünün yağ, protein, laktoz, trigliserid ve kolesterol içeriğinde önemli bir değişiklik olmadığı, orucunun anne sütünün kalitesini ve hacmini etkilemediği gözleniyor. Kısa süreli orucun süt yapımını azaltmadığı ancak süt bileşimi üzerine etkisi olabileceği saptanmıştır. Bu çalışmada oruç tutan annelerin sütlerinde çinko, magnezyum, potasyum düzeylerinin azaldığı, A, E ve C vitaminlerinin düzeyinde değişiklik olmadığı bildirilmiştir. Ancak uzun süreli orucun emziren kadınların beslenme durumunu olumsuz etkileyebileceği de bildirilmiştir.

Yorgunluk sonrası emziren annelerde süt yapımını sağlayan hormonların salgılanması bozularak süt miktarları azalabilir. Ayrıca oruç sırasında yetersiz sıvı alımının bebeğin su ihtiyacını karşılamaya yetmeyebileceği akılda tutulmalıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk bilim insanı rüzgar enerjisinde verimliliği hesaplayan yeni bir yöntem geliştirdi
20 Nisan 2021 11:29		 'Koronavirüs ile mücadelede panik havası gerekiyor'
20 Nisan 2021 11:22
Brezilya ve Güney Afrika varyantlarını bu hafta pozitif olarak saptamaya başladık
20 Nisan 2021 11:09		 Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Kovid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı
20 Nisan 2021 11:04
Sigaradan kurtulmak için ramazan ayı destek olabilir
20 Nisan 2021 10:49		 Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü
20 Nisan 2021 10:47
Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
20 Nisan 2021 10:45		 Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'si çocuk
20 Nisan 2021 10:13
MASON mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı çıktı
20 Nisan 2021 10:04		 Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
20 Nisan 2021 09:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - FETÖ sanığı örgütün sınav hırsızlığını anlattı11:41 - AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi11:40 - Hava kirliliğini azaltmak için çevreci araçlar daha erişilebilir olmalı11:34 - AK Parti'li Karahocagil, buharlaşan ve yok olan döviz rezervi yok11:32 - Yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı11:31 - MEB, 4. sınıf öğrencileri için çalışma fasiküllerinin yeni ünitelerini yayınladı
11:29 - Türk bilim insanı rüzgar enerjisinde verimliliği hesaplayan yeni bir yöntem geliştirdi11:26 - Aldığı otomobilde üretim hatası tespit edildi, dava açtı11:25 - TOBB ve Google, meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verecek11:23 - 'Alo Fetva' hattını arayanlar Kovid-19 salgını ve aşısını da soruyor11:22 - 'Koronavirüs ile mücadelede panik havası gerekiyor'11:15 - Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'ndan kritik tebligat kararı
11:09 - Brezilya ve Güney Afrika varyantlarını bu hafta pozitif olarak saptamaya başladık11:09 - PTT'nin kurduğu Türk Alibaba'sı dünya pazarında11:06 - Kripto para piyasaları 2 trilyon doların altına düştü11:04 - Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Kovid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı11:04 - 'CHP'ye ve İP'e sesleniyorum, gelin bu sürece siz de destek verin'
11:01 - Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Dikiz aynası öldürdü
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu
65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Night on the bare mountain 1
depresyon hırkası 3
kendine ziyafet çekmek 5
depresyon 2
kadın kokusu 1
tek rakibim thy 5
depolama 2
Mahlukat 2
tepkime 2
mankurt 1
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam