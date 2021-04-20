- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Oruç tutmaya karar veren emzirme dönemindeki annelerin yeterli miktarda sıvı tüketmeleri bebeğin sağlığı için önemli. Aşırı yorgunluk, susuzluk ve dengesiz beslenme süt yapımını azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karabayır, sahur vaktinin atlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Emziren anneler dengeli beslenmenin yanı sıra iftar ve sahur arasında idrar renginin açık sarı olmasını sağlayacak miktarda sıvı tüketmeye dikkat etmeli. Özellikle yalnız anne sütü ile beslenen ilk 6 aydaki bebeklerde vücutta sıvı eksikliğine bağlı olumsuz durumlar gelişebileceği konusunda dikkatli olunmalı, susuzluk belirtileri takip edilmeli." açıklamasında bulundu.

Karabayır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Huzursuzluk, idrar çıkışının azalması, bezinde turuncu-kırmızı kristallerin bulunması bebeğinizin yetersiz sıvı alımının olduğunu anlatır. Oruç tutan annelerin bebeklerin büyümelerinin olumsuz etkilenmediğini gösteren yayınlar olmakla beraber, orucun emzirme, anne sütünün bileşimi ve bebeklerin büyümesi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır."

Annelerin emzirme döneminde hafif orta derecede diyet yapmalarının anne sütü miktarı ve bileşimini etkilemediğinin kabul edildiğini aktaran Karabayır, "Annenin düşük kalorili beslenmesinin süt yapısını ve bebeğin büyüme gelişmesini etkilemesi konusunda farklı sonuçlar mevcut. Emziren annenin günlük enerji alımı 1800 kkal altına düşmemesi gerektiği, özellikle 1500 kkal altındaki diyetin süt miktarını yüzde 15 azalttığı da bilinenler arasında bulunuyor. Oruç tutmaya karar veren emzirme dönemindeki annelerin yeterli miktarda sıvı tüketmeleri bebeğin sağlığı için önemli. Aşırı yorgunluk, susuzluk ve dengesiz beslenme süt yapımını azaltabilir." ifadesini kullandı.

- Uzun süreli oruç beslenme durumunu olumsuz etkileyebilir

Oruç ile anne sütü ilişkisi konusunda yapılan bir araştırmaya değinen Karabayır, şunları kaydetti:

"Emziren annelerin yüzde 22'si anne sütü üretimlerinde azalma olduğunu ve anne sütünün azalması nedeniyle Ramazan döneminde bebeğe yapılan beslenme desteğinin miktarında artış olduğunu belirtmişlerdir. Öte taraftan bir çalışmada Ramazan ayında oruç tutan annelerde anne sütünün yağ, protein, laktoz, trigliserid ve kolesterol içeriğinde önemli bir değişiklik olmadığı, orucunun anne sütünün kalitesini ve hacmini etkilemediği gözleniyor. Kısa süreli orucun süt yapımını azaltmadığı ancak süt bileşimi üzerine etkisi olabileceği saptanmıştır. Bu çalışmada oruç tutan annelerin sütlerinde çinko, magnezyum, potasyum düzeylerinin azaldığı, A, E ve C vitaminlerinin düzeyinde değişiklik olmadığı bildirilmiştir. Ancak uzun süreli orucun emziren kadınların beslenme durumunu olumsuz etkileyebileceği de bildirilmiştir.

Yorgunluk sonrası emziren annelerde süt yapımını sağlayan hormonların salgılanması bozularak süt miktarları azalabilir. Ayrıca oruç sırasında yetersiz sıvı alımının bebeğin su ihtiyacını karşılamaya yetmeyebileceği akılda tutulmalıdır."