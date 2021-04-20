'Şehitler Haftası'nda radara takılan şehit eşinin cezasını polisler ödedi
Çorum'da Şehitler Haftası'nda, aracıyla yasal hız sınırının üzerinde seyrederken radara yakalanan şehit eşinin 314 lira tutarındaki ceza makbuzunu, trafik polisleri ödedi.
|20 Nisan 2021 10:46
|+Aa- Yazdır
Kent merkezinde 18 Nisan'da yapılan denetimde, yasal hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda bir aracın 57 kilometre hızla seyrettiğinin tespit edilmesi üzerine radar sistemince araç plakasına 314 lira para cezası uygulandı.
Daha sonra sürücünün şehit eşi olduğunu tespit eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şehitler Haftası" nedeniyle jest yaparak cezayı kendi aralarında para toplayarak ödedi.
Trafik Tescil Şube Müdürü Bünyamin Demir, trafik polisleriyle cezai işlem uygulanan şehit eşi ve ailesini evinde ziyaret ederek cezanın tahsilat makbuzunu teslim etti.
Demir ve beraberindeki trafik polisleri, Şehitler Haftası nedeniyle ziyaret ettikleri aileye üzerinde Türk bayrağı olan, "Çorum Emniyet Müdürlüğü" yazılı pasta da götürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Alo Fetva' hattını arayanlar Kovid-19 salgını ve aşısını da soruyor
20 Nisan 2021 11:23
|Vakıf üniversitelerinin yıllık brüt gelirlerini harcama oranı artırıldı
20 Nisan 2021 11:00
|Trafiğe 3 ayda 323 bin 635 aracın kaydı yapıldı
20 Nisan 2021 10:51
|Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
20 Nisan 2021 10:28
|Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?
20 Nisan 2021 09:30
|EGM, terör örgütü üyelerine tazminat davası açtı
20 Nisan 2021 09:17
|ODTÜ'de merdiven çekişmesi
20 Nisan 2021 08:04
|Sosyal mesafe cezasına e-haciz
20 Nisan 2021 07:50
|2 bin 901 sürücüye 'cep telefonu' cezası
20 Nisan 2021 00:17
|Osmaniye'de toplu etkinlikler geçici süreyle kısıtlandı
19 Nisan 2021 23:21