Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik akımına kapılan genç çiftçi hayatını kaybetti.
|20 Nisan 2021 10:47
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İlçeye bağlı Aktoprak köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Salhan (25), bahçede kaynak yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Salhan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Salhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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