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Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3.085 liradan satılıyor
 20 Nisan 2021 10:49
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Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 461,1 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 460,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 461,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını da 3.085 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.774 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda azalan risk iştahıyla birlikte altının ons fiyatının dün 25 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.790 dolara çıkmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin hızlanmasıyla kazançlarını geri verdiğini bildirdi.

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yeni güne de taşınması ve yükseliş eğilimini üst süte üçüncü günde de sürdürmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını aktaran analistler, şu sıralarda yüzde 1,63 seviyelerinde dengelenen faiz oranındaki değişimin, altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün veri takvimin sakin olduğunu aktararak, ABD-Rusya gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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