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Trafiğe 3 ayda 323 bin 635 aracın kaydı yapıldı

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,68 artarak 24 milyon 454 bin 396'ya yükseldi
 20 Nisan 2021 10:51
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Trafiğe 3 ayda 323 bin 635 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-mart döneminde 323 bin 635 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 11 bin 836 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 311 bin 799 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,68 artarak 24 milyon 454 bin 396'ya yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 130 bin 420 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 61,3 ile ilk sırada yer aldı.

Otomobili, yüzde 15,4 ile motosiklet, yüzde 13,8 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtların oluşturduğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. Bu artış minibüste yüzde 117,8, otomobilde yüzde 87,2, motosiklette yüzde 61, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,4, kamyonette yüzde 52,7, kamyonda yüzde 47,3, otobüste yüzde 34,2 ve traktörde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Martta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 81 artış görüldü. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 183,5, kamyonda yüzde 134,2, kamyonette yüzde 86,6, otomobilde yüzde 84,8, traktörde yüzde 74,7, motosiklette yüzde 67,4 olarak kayıtlara geçti. Minibüste yüzde 15,6 ve otobüste yüzde 9,5 azalış kaydedildi.

Ocak-mart döneminde 323 bin 635 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 11 bin 836 taşıtın kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 311 bin 799 arttı.

- Devri yapılan araçlar

Martta devri yapılan toplam 690 bin 994 taşıt içinde otomobil yüzde 65,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 17,7 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 4,2 ile traktör, yüzde 3,2 ile kamyon, yüzde 2,4 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 293 bin 727 otomobilin yüzde 38,2'si dizel, yüzde 36,4'ü LPG'li, yüzde 24,8'i benzinli, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 197 bin 236 otomobilin yüzde 30,4'ü 1401-1500, yüzde 26,7'si 1300 ve altı, yüzde 18,5'i 1301-1400, yüzde 17,6'sı 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacme sahip araçlardan oluştu.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,1'inin beyaz renkli olduğu görüldü.
Anadolu Ajansı
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