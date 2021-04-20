Vakıf üniversitelerinin yıllık brüt gelirlerini harcama oranı artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı "Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce üçte iki olarak uygulanan "devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıf üniversitelerinin yıllık brüt gelirlerini harcama oranı" dörtte üç olarak yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, söz konusu üniversitelerin fiziki, teknik ve sosyokültürel imkanlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar, üniversitede görevli eğitim görevlileri ile üniversite öğrencilerine yapılacak harcamalar üniversite faaliyetinin devam ettirilmesi ve desteklenmesine uygun harcama kabul edilecek.

Vakıflara, vergi muafiyeti Cumhurbaşkanı'nca tanınabilecek.