Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'

İçişleri Bakanlığı, hizmet damgalı pasaport temin ederek kamu görevlisi olmayanları yurt dışına çıkardıkları iddiasıyla bazı belediyeler hakkında soruşturma başlattı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz da bunların arasında yer alan Adıyaman Gölbaşı, Balıkesir Gömeç, Burdur Yeşilova ve Yozgat Yerköy Belediye Başkanlarıyla görüştü. Saymaz, 'CHP'li belediyeler üzerinden insan kaçırıldı mı?' başlığıyla yayımlanan yazısında şunları aktardı:

"30 Ocak-2 Şubat 2021'de Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde yapılan 'Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na 34 kişi gönderen CHP'li Gömeç Belediyesi'nin Başkanı İrem Himam, tanıdıkları acenteci ve folklor öğretmeninin isteği üzerine onay verdiklerini vurgulayarak, 'Festivale katılacaklarını söylediler. 'Gri pasaport çıkarsak vize almak kolay olur' dediler. İkna oldum' dedi. Himam, 'Korona tedbirleri yüzünden iki araba gitmişler. Bir araba döndü, diğeri dönmedi. Şoför bile. Bizi tek kelimeyle yediler' diye konuştu.

'23 pasaport iade edilmemiş, Türkiye'ye dönmedikleri anlamına gelmiyor'

CHL'li Burdur Yeşilova Belediyesi ise 2018 yılında AB'nin Erasmus programı kapsamında 1300'den fazla gencin katıldığı, Roma'da düzenlenen 'Dünya Mirası Turizm Delegeleri' etkinliğine çağrıldı. Pamukkale Üniversitesi'nden 387 öğrenciye pasaport çıkarıldı. Gençler üç grup halinde 2018'in haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Roma'da ikişer hafta kaldı. Pasaportlardan 23'ü bugün kayıp. Başkan Mümtaz Şenel, kararın kendisinden önce alındığını kaydederek, '23 pasaport iade edilmemiş. Bu, Türkiye'ye dönmedikleri anlamına gelmiyor. Belediyeye bir şey bağışlamamışlar' dedi.