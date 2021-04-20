Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
|20 Nisan 2021 11:01
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, hizmet damgalı pasaport temin ederek kamu görevlisi olmayanları yurt dışına çıkardıkları iddiasıyla bazı belediyeler hakkında soruşturma başlattı.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz da bunların arasında yer alan Adıyaman Gölbaşı, Balıkesir Gömeç, Burdur Yeşilova ve Yozgat Yerköy Belediye Başkanlarıyla görüştü. Saymaz, 'CHP'li belediyeler üzerinden insan kaçırıldı mı?' başlığıyla yayımlanan yazısında şunları aktardı:
"30 Ocak-2 Şubat 2021'de Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde yapılan 'Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na 34 kişi gönderen CHP'li Gömeç Belediyesi'nin Başkanı İrem Himam, tanıdıkları acenteci ve folklor öğretmeninin isteği üzerine onay verdiklerini vurgulayarak, 'Festivale katılacaklarını söylediler. 'Gri pasaport çıkarsak vize almak kolay olur' dediler. İkna oldum' dedi. Himam, 'Korona tedbirleri yüzünden iki araba gitmişler. Bir araba döndü, diğeri dönmedi. Şoför bile. Bizi tek kelimeyle yediler' diye konuştu.
'23 pasaport iade edilmemiş, Türkiye'ye dönmedikleri anlamına gelmiyor'
CHL'li Burdur Yeşilova Belediyesi ise 2018 yılında AB'nin Erasmus programı kapsamında 1300'den fazla gencin katıldığı, Roma'da düzenlenen 'Dünya Mirası Turizm Delegeleri' etkinliğine çağrıldı. Pamukkale Üniversitesi'nden 387 öğrenciye pasaport çıkarıldı. Gençler üç grup halinde 2018'in haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Roma'da ikişer hafta kaldı. Pasaportlardan 23'ü bugün kayıp. Başkan Mümtaz Şenel, kararın kendisinden önce alındığını kaydederek, '23 pasaport iade edilmemiş. Bu, Türkiye'ye dönmedikleri anlamına gelmiyor. Belediyeye bir şey bağışlamamışlar' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
19 Nisan 2021 12:57
|Bolu Belediyesi'ni mülkiye müfettişi denetliyor
17 Nisan 2021 06:40
|İçişlerinden, Yeşilyurt Belediyesindeki iddialar ile ilgili açıklama
16 Nisan 2021 16:06
|Adalet Bakanı'ndan doktoru gözaltına alan savcı hakkında inceleme izni
13 Nisan 2021 11:39
|43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme
11 Nisan 2021 20:08
|Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı FETÖ'den açığa alındı
08 Nisan 2021 20:31
|Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
07 Nisan 2021 10:51
|Sarıklı amirale ihraç yolu
07 Nisan 2021 09:18
|Kadınların videosunu çeken polis memuru açığa alındı
03 Nisan 2021 15:22
|HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
31 Mart 2021 09:35