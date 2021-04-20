1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 8'i tutuklandı.
 20 Nisan 2021 11:01
+Aa- Yazdır
İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 8'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 Nisan'da düzenlenen operasyonda, aralarından meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı örgütün sınav hırsızlığını anlattı
20 Nisan 2021 11:52		 Yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
20 Nisan 2021 11:32
FETÖ imamı belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş
20 Nisan 2021 09:48		 PKK'da panik: Yolcu uçaklarından bile saklanır olduk!
20 Nisan 2021 09:46
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
20 Nisan 2021 09:34		 Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
20 Nisan 2021 09:33
Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu
20 Nisan 2021 09:04		 PKK parayı Avrupa'da aklıyor
20 Nisan 2021 07:05
FETÖ'cü Enes Kanter İsrail'e destek verdi, listeye girdi!
19 Nisan 2021 23:22		 FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' sahte kimlikle Ankara'da yakalandı
19 Nisan 2021 15:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - FETÖ sanığı örgütün sınav hırsızlığını anlattı11:41 - AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi11:40 - Hava kirliliğini azaltmak için çevreci araçlar daha erişilebilir olmalı11:34 - AK Parti'li Karahocagil, buharlaşan ve yok olan döviz rezervi yok11:32 - Yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı11:31 - MEB, 4. sınıf öğrencileri için çalışma fasiküllerinin yeni ünitelerini yayınladı
11:29 - Türk bilim insanı rüzgar enerjisinde verimliliği hesaplayan yeni bir yöntem geliştirdi11:26 - Aldığı otomobilde üretim hatası tespit edildi, dava açtı11:25 - TOBB ve Google, meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verecek11:23 - 'Alo Fetva' hattını arayanlar Kovid-19 salgını ve aşısını da soruyor11:22 - 'Koronavirüs ile mücadelede panik havası gerekiyor'11:15 - Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'ndan kritik tebligat kararı
11:09 - Brezilya ve Güney Afrika varyantlarını bu hafta pozitif olarak saptamaya başladık11:09 - PTT'nin kurduğu Türk Alibaba'sı dünya pazarında11:06 - Kripto para piyasaları 2 trilyon doların altına düştü11:04 - Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Kovid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı11:04 - 'CHP'ye ve İP'e sesleniyorum, gelin bu sürece siz de destek verin'
11:01 - Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Dikiz aynası öldürdü
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu
65 yaş ve üstüne esneme gelebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
impuls 2
kadın cinayetleri 1
yeşil yapraklı sebzeler 4
atana rahmet 2
Lambader 2
ekşiden önce ne vardı 5
atarlı apartman görevlisi 2
çerezlik film 4
biberiye 2
camdan kalp 3
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam