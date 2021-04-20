PTT'nin kurduğu Türk Alibaba'sı dünya pazarında

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Binlerce Türk ürünü, "turkishsouq" platformu ile dünya pazarına açılıyor.

PTT AŞ ile Katar Posta İdaresi arasındaki iş birliği sayesinde, Türk ürünleri, Katar dışındaki ülkelere de satılabilecek. Platform üzerinden İngiltere, İtalya, Kanada, Brezilya, Rusya'nın da aralarında bulunduğu 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilebiliyor.

KOBİ'lerin dış pazara ulaşması kolaylaşacak

PTT, "turkishsouq" platformu ile e-ticaret alanında önemli bir girişime imza attı. 300 binden fazla ürünün dünyanın dört bir yanından müşterilerle buluşmasını sağladı.

Üstelik hem yerli üreticiler hem de satış platformları siteye dahil olabiliyor. Üreticiler, PTTAVM.com'a üye olduktan sonra satışa sunduğu ürünü, isterse yurt dışına da satabilecek. Bu sayede KOBİ'lerin dış pazara ulaşması kolaylaşacak.

PTTAVM'ye üye olan üreticiler, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı bir şekilde sisteme adapte olabiliyor.

Satışa sunulan ürünlerin pazara entegre edilmesi, gümrük işlemleri, gönderi takibi, kargo süreci, çağrı merkezi hizmetleri gibi tüm işlemler, PTT personeli tarafından yapılıyor.

Tüm para birimleri kabul ediliyor

Uygunluğu tek tek kontrol edilen Türk ürünlerine, dünyanın herhangi bir ülkesinden ulaşılabiliyor.

Platformda, tüm para birimleri kabul edilerek, kredi ve debit kartlarla ödeme imkanı sunuluyor. Platforma, ilerleyen dönemde videolu alışveriş gibi yeni araçların da dahil edilmesi planlanıyor.

Bu sayede hem Türk ürünleri dünya pazarında müşterilerin beğenisine sunuluyor hem de e-ticaret kapasitesi artırılıyor.