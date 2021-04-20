TOBB ve Google, meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verecek
|20 Nisan 2021 11:25
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TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Birlik ve Google iş birliğiyle meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilecek. Söz konusu eğitim faaliyetlerinden ilk aşamada protokol kapsamında bulunan 81 ildeki 113 meslek lisesi öğretmeni faydalanabilecek.
EBA'da bulunan "Kotlin ile Android Mobil Uygulama", "Flutter ile Mobil Geliştirme" ve "Yapay Zeka" eğitimlerine tamamlayıcı nitelikte olacak canlı yayınlarla, meslek lisesi öğretmenleri Google uzmanlarından birebir eğitim görme fırsatı bulacak.
Eğitimlere katılabilmek için MEB ve TOBB tarafından okullara yapılacak duyuruların takip edilmesi ve EBA'da açılacak ilgili derslere kayıt yaptırılması gerekiyor.
- Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün amacı
MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.
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