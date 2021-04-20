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Aldığı otomobilde üretim hatası tespit edildi, dava açtı

Bedensel engelli Fikret Küçükhızar:- "Ben aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Çünkü Türkiye'de tavanı boyalı aracı satmak çok zor"
 20 Nisan 2021 11:26
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Aldığı otomobilde üretim hatası tespit edildi, dava açtı

- İstanbul'da satın alındıktan kısa süre sonra tavan boyası kabaran otomobilinin yenisiyle değiştirilmesi için firmaya başvuran, olumlu yanıt almayınca da dava açan bedensel engelli Fikret Küçükhızar, kendisi gibi pek çok kişinin mağdur edildiğini öne sürdü.

Devletin engelli bireylere tanıdığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Fikret Küçükhızar, bir yıl önce İstanbul'daki bir otomobil bayisine başvurdu. Küçükhızar, buradaki işlemlerin ardından bir otomobile sahip oldu.

Küçükhızar, bir süre kullandığı aracın tavan kısmında boyasının kabararak döküldüğünü fark etti. Bunun üzerine firmayla iletişime geçen engelli vatandaş, mağduriyeti çözülmeyince Bakırköy Adliyesi 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

- "Firma para ve boyama teklif etti"

Fikret Küçükhızar, AA muhabirine, otomobildeki sorunun ortaya çıkmasının ardından firmanın genel merkeziyle irtibata geçtiğini, bunun 6 aylık bir süreci kapsadığını söyledi.

Firmanın, kendisine aracını boyamayı ve 10 bin lira vermeyi teklif ettiğini öne süren Küçükhızar, "Daha sonra 15 bin lira teklif ettiler. Kabul etmeyince aracın değişimini talep ettim. Değişim için 35 bin lira ücret istediler benden. Bunu veremeyeceğimizi söyledik. Daha sonra 'Aracınızı değiştiremeyiz' deyip bizi bu sorunla baş başa bıraktılar." diye konuştu.

Küçükhızar, mahkemenin atadığı bilirkişinin araçtaki sorunun üretimden kaynaklı olduğunu raporladığını dile getirdi.

Davanın devam ettiğini ifade eden Küçükhızar, şunları kaydetti:

"Bu konuda yüzlerce vatandaş mağdur. Sosyal medyada gruplar kurduk. Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Mahkemeye verince bize tekliflerini yinelediler. Ancak ben aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Çünkü Türkiye'de tavanı boyalı aracı satmak çok zor. Satmaya çalıştığımızda 50 ya da 100 bin liraya kadar fiyat kırıyorlar. Uluslararası firma olduğu için güvendik. Ancak bizi mağdur etti. Komik rakamlar teklif ediliyor. Tavanı boyalı arabayı kimse almak istemez."
Anadolu Ajansı
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