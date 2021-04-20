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MEB, 4. sınıf öğrencileri için çalışma fasiküllerinin yeni ünitelerini yayınladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitimde alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle çocuklarımızın yanındayız"
 20 Nisan 2021 11:31
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MEB, 4. sınıf öğrencileri için çalışma fasiküllerinin yeni ünitelerini yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin beşinci ve altıncı üniteleri http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, uzaktan eğitim sürecinde tüm öğrencilere TRT EBA televizyonu yayınları, canlı dersler ve EBA dijital platformunun oluşturduğu alternatif sistemlerle ulaşmanın yanı sıra her sınıf düzeyinde kaynak desteği hazırlamaya devam ediyor.

4. sınıflar için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerden oluşan 22 çalışma fasikülünün ardından aynı serinin beşinci ve altıncı üniteleri de http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı.

Yeni fasiküller, 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikler içeriyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

- "Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan 10 fasikülde 850 sorunun yer aldığını belirterek, "Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitimde alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle çocuklarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Daha önce de çok sayıda kaynak desteğinin hazırlanarak paylaşıldığını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Örneğin kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4. sınıf düzeyinde beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz."

Salgın döneminde kaynak desteği ölçeğinin giderek büyüdüğünü vurgulayan Selçuk, süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerinde çalışmalara katkı veren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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