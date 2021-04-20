Yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
MSB: Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.
|20 Nisan 2021 11:32
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