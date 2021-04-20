1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava kirliliğini azaltmak için çevreci araçlar daha erişilebilir olmalı

Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur:- "Ülkelerin enerji politikalarında elektrikli araç kullanımı dikkate alınıyor ancak elektrikli ulaşım sistemine geçişte araç maliyetleri ve altyapı gereksinimleri bu geçişi yavaşlatıyor"- "Bu sebeple hibrit araçlar kısa ve orta vadede en ekonomik ve çevreci çözüm olarak karşımıza çıkıyor"- "Tüm dünyada araç satın alma eğilimlerini yönlendiren devlet politikaları ve vergi politikalarıdır"
 20 Nisan 2021 11:40
+Aa- Yazdır
Hava kirliliğini azaltmak için çevreci araçlar daha erişilebilir olmalı

- Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, hava kirliliğinden kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının trafik kazalarına oranla daha fazla olduğunu savunarak, "Toplum sağlığını düşünerek, ulaşım kaynaklı hava kirliliğini azaltmanın en etkili yolu, tüketicilerin tercihini yönlendirecek vergi düzenlemesi yardımıyla çevreci araçların daha erişilebilir olmasının sağlanmasıdır." dedi.

Okutur, AA muhabirine, fosil yakıtların oluşturduğu emisyon ve hava kirliliği kaynaklı hastalık ve ölümlerin azaltılması amacıyla ulaşımda alternatif enerji kaynaklı araçlara yöneliminin hızlandığını söyledi.

Bu yönelimde Avrupa ülkelerinin başarılı olduğunu dile getiren Okutur, "Avrupa şehirlerinde dizel araçlar büyük bir hızla yasaklanıyor. Hibrit ve elektrikli araçlara geçiş artıyor. Türkiye'de ise ilgili bakanlıkların ulaşım kaynaklı hava kirliliğini azaltma konusunda düzenlemelere başlamış olması umut veriyor." diye konuştu.

Okutur, Avrupa'da elektrikli ve hibrit araçlara yönelimde devlet teşviklerinin önem kazandığını, Fransa ve Norveç gibi ülkelerde düşük vergilendirme, Almanya'da ise araç alımında nakit desteği ile hibrit ve elektrikli araçlara teşvik sağlandığını anlattı.

Küresel enerji tüketiminde elektrikli araç kullanımından dolayı talep kaymasının da dikkate alındığını ancak elektrikli ulaşım sistemine geçişteki sürecin ülkelerin ekonomik gücü, vergi sistemi ve politikalarıyla doğru orantılı olduğunu ifade eden Okutur, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ulaşım kaynaklı hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı trafik kazalarında hayatını kaybedenlerden daha fazla olduğu çalışmalarla ortaya koyuldu. Toplum sağlığını düşünerek, ulaşım kaynaklı hava kirliliğini azaltmanın en etkili yolu, tüketicilerin tercihini yönlendirecek vergi düzenlemesi yardımıyla çevreci araçların daha erişilebilir olmasının sağlanmasıdır. Ülkelerin enerji politikalarında elektrikli araç kullanımı dikkate alınıyor ancak elektrikli ulaşım sistemine geçişte araç maliyetleri ve altyapı gereksinimleri bu geçişi yavaşlatıyor. Bu sebeple hibrit araçlar kısa ve orta vadede en ekonomik ve çevreci çözüm olarak karşımıza çıkıyor."

- Hibrit araçlara yönelimde çekinceler var

Okutur, hibrit araçların hava kirliliğini azaltma konusundaki başarısının kanıtlandığını ancak Türkiye'de insanların hibrit araçlara yönelmede çekincelerinin bulunduğunu vurguladı.

Alternatif araçlara yönelik farkındalığın artmasıyla bu durumun son zamanlarda değiştiğine dikkati çeken Okutur, şunları kaydetti:

"İnsanların hibrit araçlar ve hibrit araçları şarj etme konusunda kavramsal yanılgıları ve endişeleri bulunuyor. Hibrit araçların kendi kendine şarj etme özelliği olduğu için dışarıdan şarj etme ihtiyacı bulunmuyor. Türkiye'de halen hibrit teknolojisinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben hibrit araç alıp nerede şarj edeceğim? Şarjı bittiğinde ne yapacağım? Şarj etmek için ne kadar beklemem gerekiyor? Garajım yok nerede şarj edebilirim?... gibi endişelerin olduğunu biliyoruz. Bu endişeler hibrit araçlarda hiç yaşanmıyor. Bazı modellerde dışarıdan da şarj etme alternatifi bulunsa da tüm modeller kendi kendini şarj edebiliyor. Bizim de yurt dışında sattığımız yüzde 100 elektrikli hatta hidrojen ile çalışan modellerimiz var. Ancak şu an Türkiye de elektrik şarj alt yapısının yeterli ve güçlü olmadığını düşündüğümüz için henüz yüzde 100 elektrikli araç satışına başlamadık, kısa sürede bu konuda hızlı gelişmeler olsa da hibrit araçların 15-20 yıl daha pazarda çoğunluğu oluşturacağını düşünüyoruz."

- Satın alma tercihlerinde vergi ve fiyat ön planda

Okutur, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de araç satışlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerin vergi ve fiyatlamalar olduğunu söyledi.

Türkiye'de bazı elektrikli araçlarda vergi oranının yüzde 15'den yüzde 60'a çıkarıldığını anımsatan Okutur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı araçlarda vergi artırımı olduktan sonra bu konu çok tartışıldı. Türkiye'de üretilmiş bir hibrit araç yüzde 80 ÖTV ile satılırken, ithal gelen elektrikli aracın vergisinin yüzde 60 olması elektrikli araçlara talebi çok değiştirmeyecektir. Elektrikli araç sahibi olmak isteyenler arasında çevreci insanlar bulunuyor ancak insanların büyük çoğunluğu elektrikli aracı çevreci oldukları için değil, fiyat avantajı olduğu için alıyorlar."

Okutur, karbon ayak izini azaltmak isteyen firmaların da otomobil filo tercihini hibrit araçlardan yana kullandıklarını bildirdi.

Bireysel taleplerin de bu yönde olduğuna işaret eden Okutur, "Birçok filo ve özel müşterilerimiz var. Şirketin karbon ayak izini düşürmek adına tercihlerini hibrit araçlardan yana yapıyorlar. 'Çünkü ben çevreci bir şirketim, çevreye verdiğim zararı azaltmak için bunu almam ve kullanmam lazım diyor.' Ancak tüm dünyada araç satın alma eğilimlerini yönlendiren devlet politikaları ve vergi politikalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aldığı otomobilde üretim hatası tespit edildi, dava açtı
20 Nisan 2021 11:26		 Türkiye'de en çok satan ikinci el otomobiller
19 Nisan 2021 15:54
İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir
19 Nisan 2021 11:18		 İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu
19 Nisan 2021 08:00
TOGG'un özgün tasarımına uluslararası ödül
18 Nisan 2021 12:35		 Araç sahipleri dikka! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
17 Nisan 2021 19:13
İkinci el araç fiyatları artışa geçti
14 Nisan 2021 15:41		 İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu
14 Nisan 2021 11:38
İkinci el online otoda fiyatlar düştü, satışlar yüzde 48 arttı
13 Nisan 2021 13:55		 Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
12 Nisan 2021 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Bu ilde kısıtlama saatlerinde marketlere aynı aileden bir kişi girebilecek13:21 - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili 97 kişiye dava13:14 - Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne yeni atama13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - 'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz'13:09 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
13:08 - İstanbul Emniyetine ait depoda yangın çıktı: Patlamalar oluyor13:04 - 'PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz'13:03 - İzmir'de yangında dumandan etkilenen aşçı 6 gün sonra öldü13:03 - Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı13:03 - Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı12:55 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 'protokol' iddialarını yalanladı
12:53 - Rekabet Kurumu'ndan 32 işletmeye soruşturma12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Sahte sarı basın kartı düzenleyip, kısıtlamalara uymadılar12:45 - Sözcü Kalın'dan 'Aylan bebek' üzerinden siyaset yapanlara tepki12:40 - İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor
12:34 - Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zencefil 2
Zan 2
Enerji etiketi 4
fırtına çocuk 1
takdir etmek 2
kendine ziyafet çekmek 5
avrupa süper ligi 1
youtube 2
Her gün resminin altında özlü söz paylaşan insan 3
albatros 2
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam