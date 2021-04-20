Eğitim fakültesi alanlarına uygun olmayan üç doçent ilanı!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddesine "İLANA BAŞVURU KOŞULU OLARAK ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ TEZ VEYA UZMANLIK TEZİ ADLARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI YAZILAMAYACAĞI GİBİ İLANDA SADECE BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLARA DA YER VERİLEMEZ." hükmü eklenerek, ilanlarda üniversitelerden kaynaklı keyfiyetin önüne geçilmesi amaçlanmıştı.

Bunun sonucunda, genel bir iyileşme ve farkındalık görülmekle birlikte, eski bildiği usulü işleten üniversitelerde yok değil! Siirt Üniversitesi tarafından 13 Nisan 2021 günü ilan edilen öğretim üyesi kadrolarını incelediğimizde, aşağıdaki tablodaki üç doçent kadrosunun gerek ilgili bilim alanına uygun olmaması, gerekse yer alan özel şartların yönetmeliğin arzuladığı fırsat eşitliğini sağlamadığını düşünüyoruz.

Baktığımızda üniversitenin; Matematik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış adayları almak yerine, farklı bir temel alan olan Fen Bilimleri ve Matematik ile Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlere yöneldiği görülmektedir.

Ayrıca, yer alan "Operatör değerli ve zayıf şartsız Cauchy serileri", "Atomik Spektroskopi ve Kromatografi" ve "Osmanlı Kale Teşkilatı" gibi özel çalışma konuları, belirli bir adayı tarif etmeye yöneliktir.

Bu bağlamda, Siirt Üniversitesinin yönetmelik değişikliğini gözetmek suretiyle ilgili öğretim üyesi ilanlarını gözden geçirmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz!