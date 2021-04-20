Ergenekon davasının eski savcısına FETÖ üyeliğinden hapis
|20 Nisan 2021 12:07
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Meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş'a, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki 9. duruşmaya, tutuklu sanık Murat Dalkuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmada savcı, eski mütalaasını tekrar etti. Savunması alınan sanığın kovuşturmanın genişletilmesi ve tanık dinlenilmesi talebi reddedildi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dalkuş'un "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
- Davanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Mehmet Murat Dalkuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
Dalkuş'un FETÖ/PDY üyeleriyle iletişim bilgilerini içeren HTS analiz raporu ve örgütle irtibatlı olduğuna dair hakkında birden fazla tanık ve şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, sanık Dalkuş'un, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından örgüte iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildiği anlatılmıştı.
İddianamede sanık Dalkuş'un, FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 7 eski hakim ve savcı ile birlikte "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesinde açılan davada yargılandığı aktarılmıştı.
- Esenyurt'ta yakalanmış, tahliye edilmiş, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı
Yargıtay 8. Ceza Dairesince yargılanması nedeniyle kırmızı bülten çıkarılması talep edilen Dalkuş, jandarma ekiplerince 21 Ekim 2019'da Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Nisan 2020'de Dalkuş'un tahliyesine karar vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden tutuklama kararı verilen Dalkuş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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