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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 54 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.
 20 Nisan 2021 12:18
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 54 milyar lira verdi

İhaleye 131 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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