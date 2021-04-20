TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 54 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.
|20 Nisan 2021 12:18
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