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FETÖ şüphelisi eski 2 askeri öğrenci itiraflarda bulundu

Şüphelilerden N.C:- "Akif ve Serhat kod isimli örgüt mensupları Ankara'da Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki mülakata spor kıyafet ile katılmamızı ve kıyafetlerimizin üzerinde yazı ve şekillerin olmaması gerektiğini belirtti"-
 20 Nisan 2021 12:24
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FETÖ şüphelisi eski 2 askeri öğrenci itiraflarda bulundu

- Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 eski askeri öğrenci, askeri okulu kazandıkları süreçte yaşadıklarını anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 18 zanlıdan eski askeri öğrenciler N.C. ve S.G. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulundu.

Zanlı N.C. ifadesinde, Ankara'da Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki mülakat sürecine ilişkin bilgiler verdi. Bu süreçte örgüt üyesi bir kişi tarafından kendilerine düzenli olarak koşu yaptırıldığını belirten N.C, şunları ifade etti:

"Akif ve Serhat kod isimli kişiler bizlere spor kıyafet ile mülakata katılmamızı ve kıyafetlerimizin üzerinde yazı ve şekillerin olmaması gerektiğini belirtti. Ankara'da Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki mülakat günlerimiz farklı zamanlarda olduğu için Ankara'ya tek başıma gittim. Spor ve sözlü mülakata katılarak memleketim Kayseri'ye döndüm. Yaklaşık bir ay sonra sınavdan başarılı olduğum ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığım açıklandı. Serhat kod isimli kişi beni cepten arayarak sınav sonucumu sordu, ben de kazandığımı söyledim."

Okulda 2014 yılı ağustos ayından itibaren eğitime başladıktan sonra sabit hatlardan arandığını, bu aramaların ilkine telefonların kimden geldiğini bilmediğinden baktığında Serhat kod isimli kişinin kendisine "Neden aramadığını", "Vefasızlık yaptığını" söylediğini belirten N.C, maddi imkansızlıklar nedeniyle kalacak yeri olmadığı için yanlarında bulunduğu bu kişilerden bir daha kendisiyle iletişime geçmemelerini istediğini ifade etti.

Zaman zaman sabit hatlardan arandığını ancak bu konuşmadan sonra tanımadığı hiçbir numarayı aramadığını öne süren N.C, aramaların 2016'nın başına kadar devam ettiğini, 2016'daki darbe girişiminin ardından Kayseri'ye ailesinin yanına döndüğünü kaydetti.

Eski askeri öğrenci S.G. ise ders çalışmaya örgütün evlerine gittiğini, 2015'te jandarma astsubaylığını kazandığını anlattı.

S.G, "Benim gibi jandarma olan H.B. isimli şahıs geldi. Selim kod adlı kişi astsubay okulunu kazandığımız için benim ve arkadaşım H.B'nin telefonuna Viber, WeChat uygulamalarını yükleyerek, 'tedbir amaçlı askeri okula gittiğinizde bu programlar üzerinden görüşeceğiz' dedi." ifadesini kullandı.

- Örgütün "Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun imamı" ile görüşmüşler

Şüpheli S.G, 2015 yılı ağustosunda Ankara'da Beytepe Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başladığını, daha sonra yabancı uyruklu bir kişinin kendileriyle ilgilenmeye başladığını iddia etti.

Bu kişinin sabit hattan arayarak, arkadaşı H.B. ile kendisini Kızılay'da bulunan bir kafeye çağırdığını anlatan S.G, şunları kaydetti:

"Yemek yedikten sonra Keçiören'de bulunan bir aile evine götürdü. Bu eve gittiğimizde ismini ve eşkalini hatırlamadığım bir kişi vardı. Bu kişi bize, 'Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun imamıyım' dedi hatta bu şahıs bize okulun nasıl gittiğini ve ima yoluyla namaz kılıp kılmadığımızı sordu. Ayrıca uyarılarda bulunarak, 'kendinizi belli etmeyin ve derslerinizde dereceye girin' telkininde bulundu. Yaklaşık bir saat kaldıktan sonra bu evden ayrıldık. Yolda giderken arkadaşım ile yaptığımızın yanlış olduğunu düşünerek gitmeme kararı aldık. Benim ve arkadaşımın telefonlarını sürekli sabit hatlardan arıyorlardı ancak cevap vermiyorduk. Birinde telefonu açtım, kendisini jandarma imamı olarak tanıtan kişi neden gelmediğimizi sordu ve gelmemizi istedi. Biz de yolu bulamadığımızı, bir sonrakine geleceğimizi söyledik ama bir daha telefonu da açmadık, buluşmaya da gitmedik. 2015 yılı aralık ayına kadar bu şekilde atlattıktan sonra bir daha telefonumu sabit hattan gelen numaralara açmadım. Bu sebepten beni 2016 yılının haziranına kadar ara ara sabit hatlardan aradılar. Açmadım, irtibatım tamamen kesildi."

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bazı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 20 zanlıya yönelik 6 Nisan 2021'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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