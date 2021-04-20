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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anne Hatice Levent:- "Elinizden kalemi aldılar, silah verdiler. O silahı atın, kaleme layıksınız. Evladımı HDP'den istiyorum. Almadan geri dönmeyeceğim"- Baba Abdullah Demir:- "Devletimiz büyük. Kaçın devletimize sığının. Anne ve babaların bu çilesi bitsin"
 20 Nisan 2021 12:24
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 596'ncı gününde devam ediyor.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, eylemlerinde kararlı olduğunu, çocuğuna kavuşana kadar HDP il binası önünde bekleyişini sürdüreceğini söyledi.

Levent kızını çok özlediğini dile getirerek, "Elinizden kalemi aldılar, silah verdiler. O silahı atın, kalemlere layıksınız. Onlara değil, dizimizin dibine layıksınız. Evladımı HDP'den istiyorum. Almadan geri dönmeyeceğim. Kararlıyım." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evlat nöbetini sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını aktardı.

Demir, şunları kaydetti:

"Bunlar çok şükür artık dağa eleman kazandıramıyorlar. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya teslim etti. Bizim başımıza bunları getiren HDP'dir. Devletimiz güçlü, devletimiz büyük. Kaçın, devletimize sığının. Anne ve babaların bu çilesi bitsin."
Anadolu Ajansı
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