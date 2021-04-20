İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor
|20 Nisan 2021 12:40
|+Aa- Yazdır
Genel hastane binasından sonra nöroloji-ortopedi hastanesi binasında da pandemi bölümü olarak kullanılmaya başlandı.
Yoğun bakım yatak sayısı da 400'ün üzerine çıkarıldı.
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel yaptığı açıklamada,
günlük açıklanan vaka sayılarına göre İstanbul'un bir müddet sonra doygunluğa
ulaşıp, düşüşe geçeceğini düşündüklerini söyledi.
'ÖNCE İSTANBUL SONRA ANKARA'NIN PİKİ GELİYOR'
Surel, "Ankara'nın bir müddet daha yolu var gibi duruyor. Biz bunu daha
evvel yaşadık. İstanbul'un piki, peşinden de Ankara'nın piki geliyor. Muhtemeldir
ki İstanbul'un gördüğü rakamları biz Ankara'da da görebiliriz. Şu anda artış
devam ediyor. Türkiye'deki genel rakamlara uyumlu olarak Ankara'daki rakamlarda
da artış devam ediyor. Biz de Ankara Şehir Hastanesi pandemi planına uygun olarak
alanlarımızı Covid-19 ağırlıklı olarak organize ediyoruz" dedi.
'KAPASİTEYİ ARTIRMA İMKANIMIZ VAR'
Opr. Dr. Surel, Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde genel hastane kulesinin vakaların azaldığı dönemde de kullanıldığını belirterek, "Rakamlar arttıkça ilk olarak genel hastanede pandemi bölümünün tamamını kullanmaya başladık. Bu hafta itibarıyla da nöroloji-ortopedi hastanesi kulesinde pandemi bölümü oluşturuyoruz. Nöroloji-ortopedi hastanemizle de birlikte şu anda Covid-19'a ayırdığımız yatak sayısı 400'e ulaşmış olacak. Bu iki kulemizde 400'ün üzerinde yoğun bakım yatağımız var. Kapasiteyi artırma imkanımız var. İmkan dahilinde bunu artırırız. İhtiyaç olmamasını diliyoruz ama ihtiyaç olduğu takdirde daha evvel olduğu gibi Ankara'nın ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak adına gerekli fedakarlığı yapacağız" diye konuştu.
Opr. Dr. Surel, şu anki yoğun bakım doluluk oranlarının yanıltıcı olmaması
gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir hastanede zaten yoğun bakımlar yüzde
50-60-70 seviyesinde boş olarak çalışmaz. Yoğun bakım maliyetli bir alandır.
Ciddi personel ve cihaz ihtiyacı olan alandır. Yoğun bakımda zaten ne kadar
ihtiyaç varsa o kadar yoğun bakım açılır ve bunun doluluk oranları hep yüzde
90 şeklindedir. Şu an Covid-19 yoğun bakım noktasında rahatız. İhtiyaç olan
hastamız olduğu zaman oraya alabiliyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok" dedi.
Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından İstanbul'un yoğun bakım doluluk oranı açıklandı.
Buna göre; İstanbul'da doluluk yüzde 71,4
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz'
20 Nisan 2021 13:10
|Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
20 Nisan 2021 12:24
|İşte yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ilk sonuçları
20 Nisan 2021 12:14
|Türk bilim insanı rüzgar enerjisinde verimliliği hesaplayan yeni bir yöntem geliştirdi
20 Nisan 2021 11:29
|'Koronavirüs ile mücadelede panik havası gerekiyor'
20 Nisan 2021 11:22
|Brezilya ve Güney Afrika varyantlarını bu hafta pozitif olarak saptamaya başladık
20 Nisan 2021 11:09
|Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Kovid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı
20 Nisan 2021 11:04
|Sigaradan kurtulmak için ramazan ayı destek olabilir
20 Nisan 2021 10:49
|Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü
20 Nisan 2021 10:47
|Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
20 Nisan 2021 10:45