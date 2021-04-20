1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte sarı basın kartı düzenleyip, kısıtlamalara uymadılar

Koronavirüs kısıtlamaları sırasında yasaklara uymayıp ceza almak istemeyen şahısların, sahte basın kartı düzenledikleri ortaya çıktı.
 20 Nisan 2021 12:47
+Aa- Yazdır
Sahte sarı basın kartı düzenleyip, kısıtlamalara uymadılar

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında geçerli ve hafta sonu tüm gün uygulanan kısıtlamalar devam ediyor.

Kısıtlamalara uymak istemeyenler, çeşitli yollar ile kuralları ihlal ediyor.

Yapılan incelemeler sonucu, sadece basın mensupları tarafından kullanılabilen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından verilen sarı basın kartının, sahtesinin yapıldığı tespit edildi.

500-2 BİN LİRA ARASI ÜCRET ÖDEDİLER

Şahısların bu sahte kartlar ile polis kontrollerinde ceza almaktan kurtuldukları belirlendi. Kartları temin etme yolları tespit edilemeyen şahısların, kartla için 500- 2 bin lira arasında ücret ödediği ortaya çıktı.

FAHRETTİN ALTUN'UN İMZASINI TAKLİT ETTİLER

Sahte kartların gerçekleri ile aynı olması, arkasında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un imzasının dahi taklit edildiği belirlendi.

Kartları hazırlayanlar ve temin edenlere yönelik savcılık tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Emniyetine ait depoda yangın çıktı: Patlamalar oluyor
20 Nisan 2021 13:08		 İzmir'de yangında dumandan etkilenen aşçı 6 gün sonra öldü
20 Nisan 2021 13:03
Adana'da üzerine televizyon devrilen çocuk yaşamını yitirdi
20 Nisan 2021 10:32		 Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
20 Nisan 2021 08:27
Yunanistan'la dördüncü tur için mutabakat
20 Nisan 2021 08:01		 Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçakladılar
20 Nisan 2021 07:59
Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı
20 Nisan 2021 07:58		 Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı
20 Nisan 2021 07:28
Filyasyon ekibi kaza yaptı: 1'i doktor, 3 personel yaralı
19 Nisan 2021 23:53		 Emekli zabıta memuru kazada yaşamını yitirdi
19 Nisan 2021 21:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:27 - Yargıtay, Hidayet Karaca'nın 18 yıl hapis cezasını onadı13:25 - Bu ilde kısıtlama saatlerinde marketlere aynı aileden bir kişi girebilecek13:21 - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili 97 kişiye dava13:14 - Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne yeni atama13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - 'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz'
13:09 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı13:08 - İstanbul Emniyetine ait depoda yangın çıktı: Patlamalar oluyor13:04 - 'PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz'13:03 - İzmir'de yangında dumandan etkilenen aşçı 6 gün sonra öldü13:03 - Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı13:03 - Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı
12:55 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 'protokol' iddialarını yalanladı12:53 - Rekabet Kurumu'ndan 32 işletmeye soruşturma12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Sahte sarı basın kartı düzenleyip, kısıtlamalara uymadılar12:45 - Sözcü Kalın'dan 'Aylan bebek' üzerinden siyaset yapanlara tepki
12:40 - İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulma hakkı 1
rebul 1
Zan 2
rol model 2
fil 2
başıboş 4
makrome 5
180 derece değişti 3
atarlı apartman görevlisi 2
aşı boyası 2
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam