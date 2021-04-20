1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'protokol' iddialarını yalanladı

"Daha önceden Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer alan ve söz konusu protokole dayanak teşkil eden hükümler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası oluşan yeni mevzuatta da aynı şekilde korunmuştur"
 20 Nisan 2021 12:55
+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'protokol' iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasındaki döviz alım satımına ilişkin protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı" iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Bakan yanlış biliyor" başlıklı haberde iddia edilen konularla ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü bildirildi.

Haberde, "Hazine Müsteşarlığı ve TCMB arasında imzalanan protokole ilişkin yasal dayanağın 2018 yılında ortadan kalktığı, Temmuz 2018'den itibaren de bu dayanağın olmadığı" iddiasının dile getirildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"4049 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin (a) bendinde '. Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak, . ' hükmü yer almaktaydı. Söz konusu hüküm, 10 Temmuz 2018 tarih ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerini düzenleyen 223. maddesinin (h) fıkrasında 'Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak' denilmektedir. Bu çerçevede, daha önceden 4059 sayılı Kanun'da yer alan ve söz konusu protokole dayanak teşkil eden hükümler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası oluşan yeni mevzuatta da aynı şekilde korunmuştur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde kısıtlama saatlerinde marketlere aynı aileden bir kişi girebilecek
20 Nisan 2021 13:25		 Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne yeni atama
20 Nisan 2021 13:14
Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı
20 Nisan 2021 13:03		 Rekabet Kurumu'ndan 32 işletmeye soruşturma
20 Nisan 2021 12:53
'Alo Fetva' hattını arayanlar Kovid-19 salgını ve aşısını da soruyor
20 Nisan 2021 11:23		 Vakıf üniversitelerinin yıllık brüt gelirlerini harcama oranı artırıldı
20 Nisan 2021 11:00
Trafiğe 3 ayda 323 bin 635 aracın kaydı yapıldı
20 Nisan 2021 10:51		 'Şehitler Haftası'nda radara takılan şehit eşinin cezasını polisler ödedi
20 Nisan 2021 10:46
Gıda bankacılığını yaygınlaştırılarak gıda israfının önüne geçilecek
20 Nisan 2021 10:43		 Hatay'a gönderilen 100 ata ne oldu?
20 Nisan 2021 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:27 - Yargıtay, Hidayet Karaca'nın 18 yıl hapis cezasını onadı13:25 - Bu ilde kısıtlama saatlerinde marketlere aynı aileden bir kişi girebilecek13:21 - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili 97 kişiye dava13:14 - Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne yeni atama13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - 'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz'
13:09 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı13:08 - İstanbul Emniyetine ait depoda yangın çıktı: Patlamalar oluyor13:04 - 'PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz'13:03 - İzmir'de yangında dumandan etkilenen aşçı 6 gün sonra öldü13:03 - Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı13:03 - Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı
12:55 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 'protokol' iddialarını yalanladı12:53 - Rekabet Kurumu'ndan 32 işletmeye soruşturma12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Sahte sarı basın kartı düzenleyip, kısıtlamalara uymadılar12:45 - Sözcü Kalın'dan 'Aylan bebek' üzerinden siyaset yapanlara tepki
12:40 - İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşılamanın anlık takip edilmesi 2
eylem koymak 1
bambu 3
kendini şımartmak 3
Ramazan gelenekleri 1
takıl 1
Parmağına dolamak 2
Diz kapağı yırtık pantolon 4
kendine ziyafet çekmek 5
İglo 1
SON İLANLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam