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İzmir'de yangında dumandan etkilenen aşçı 6 gün sonra öldü
İzmir'in Konak ilçesinde bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen aşçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|20 Nisan 2021 13:03
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Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'ndeki bir restoranda 14 Nisan'da çıkan yangında dumandan etkilenen aşçı Özgür Aydoğan, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Aydoğan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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