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İstanbul Emniyetine ait depoda yangın çıktı: Patlamalar oluyor
Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuştuğu depoda patlamalar yaşanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
|20 Nisan 2021 13:08
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