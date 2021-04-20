Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor
|20 Nisan 2021 13:09
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Kocaeli ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile sözleşmesi feshedilen 1 uzman jandarma ve 2 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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