Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili 97 kişiye dava
|20 Nisan 2021 13:21
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat 2021'de bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından, sosyal medya ve basın yayın yoluyla Boğaziçi Üniversitesinin kampüs önü ve çevresinde toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu hatırlatıldı.
Beşiktaş ve Sarıyer umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından 5 Ocak'ta alınan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yürüyüş, miting ve basın açıklaması gibi faaliyetlerin 5 Şubat'a kadar yasaklandığı ifade edilen iddianamede, bu karara istinaden eylemlere, İstanbul Valiliğince yasaklama getirildiği anlatıldı.
İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine eylem yapmak amacıyla 1 Şubat'ta Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'nde peyderpey toplanmaya başlayan bazı grupların polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak Boğaziçi Üniversitesine doğru slogan atarak yürüyüşe geçtikleri kaydedildi.
Polislerin ikazlarına uymayan gruplara kademeli müdahale edildiği ve ilk etapta 74 kişinin gözaltına alındığı vurgulanan iddianamede, bu kişiler arasında bulunan 18 yaşından küçük B.P'nin Beşiktaş Çocuk Büro Amirliğine teslim edildiği ve soruşturmasının ayrı bir dosyada yürütüldüğü ifade edildi.
İddianamede, Cevdetpaşa Caddesi Türkan Sabancı Bebek Parkı ve civarında ikazlar yapılmasına rağmen uyarıları dikkate almayıp yürüyüşe geçerek eylemlerine devam eden 22 kişi ve Bebek sahilinde toplanan 6 kişi olmak üzere toplam 28 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığı anlatılarak, farklı noktalarda yakalanan 6 kişinin üzerinden de çeşitli pankart ve döviz ele geçirildiği aktarıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarında 1 Şubat 2021 tarihli olayla ilgili toplamda 108 kişinin yakalandığı, yaşı 18'den küçük olan 1 kişi hakkında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi verilen iddianamede, bunlardan 97'sinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ve haklarında başsavcılıkça soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.
- 10 şüpheliye yönelik ayrı bir iddianame düzenlendi
İddianamede, soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve bu kişilerin başsavcılıkta 2 Şubat 2021'de hazır edildikleri aktarılarak, bu kişilerle ilgili aynı suçtan hazırlanan başka bir iddianamenin İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği ifade edildi.
Şüpheliler hakkında tespitlere yer verilen iddianamede, 97 şüphelinin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak suretiyle 2911 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
İddianame, gönderildiği İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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