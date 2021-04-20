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OYAK, Sagra, Saralle ve Tadelle markalarını satın aldı

OYAK'ın Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markalarının ve Sanset Gıda'nın Ordu'da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan onay geldi.
 20 Nisan 2021 13:33
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OYAK, Sagra, Saralle ve Tadelle markalarını satın aldı

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, OYAK'ın Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı.

Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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