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Bu ilde kısıtlama saatlerinde marketlere aynı aileden bir kişi girebilecek

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler uygulanmasına karar verildi.
 20 Nisan 2021 13:25
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Bu ilde kısıtlama saatlerinde marketlere aynı aileden bir kişi girebilecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı.

Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik muafiyetlerin kötüye kullanımını engelleyecek şekilde idari ve adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav gibi tüm yerlerde her aileden yalnızca bir kişinin içeriye kabul edilmesine, karar verildi.

Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14.00'ten iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılması ve bu saatlerde içeri müşteri kabul edilmemesi kararlaştırıldı.

Ramazan Bayramı sonuna kadar cenaze namazlarının Cami Kebir dışındaki diğer camilerde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesi kararı alındı.

Yine kent genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları gibi yerlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar kapatılmasına, uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilmesi ve kullanımın engellenmesi karara bağlandı.
Anadolu Ajansı
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