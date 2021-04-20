Bu ilde kısıtlama saatlerinde marketlere aynı aileden bir kişi girebilecek
|20 Nisan 2021 13:25
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı.
Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik muafiyetlerin kötüye kullanımını engelleyecek şekilde idari ve adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav gibi tüm yerlerde her aileden yalnızca bir kişinin içeriye kabul edilmesine, karar verildi.
Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14.00'ten iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılması ve bu saatlerde içeri müşteri kabul edilmemesi kararlaştırıldı.
Ramazan Bayramı sonuna kadar cenaze namazlarının Cami Kebir dışındaki diğer camilerde salgın tedbirlerine uygun şekilde kılınmasına devam edilmesi kararı alındı.
Yine kent genelinde tüm parklar, oyun parkları ve mesire alanları gibi yerlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar kapatılmasına, uyarıcı levhalar konularak oturma yerlerinin şeritle çevrilmesi ve kullanımın engellenmesi karara bağlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adalet Bakanlığınca yayımlanan idari izin Genelgesi
20 Nisan 2021 14:55
|'Bakan Pekcan'ın şirketi Bakanlığa dezenfektan sattı' iddialarına açıklama
20 Nisan 2021 14:34
|Anayasa Mahkemesi kuruluş yıldönümü töreni ertelendi
20 Nisan 2021 14:16
|Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne yeni atama
20 Nisan 2021 13:14
|Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı
20 Nisan 2021 13:03
|Hazine ve Maliye Bakanlığı 'protokol' iddialarını yalanladı
20 Nisan 2021 12:55
|Rekabet Kurumu'ndan 32 işletmeye soruşturma
20 Nisan 2021 12:53
|'Alo Fetva' hattını arayanlar Kovid-19 salgını ve aşısını da soruyor
20 Nisan 2021 11:23
|Vakıf üniversitelerinin yıllık brüt gelirlerini harcama oranı artırıldı
20 Nisan 2021 11:00
|Trafiğe 3 ayda 323 bin 635 aracın kaydı yapıldı
20 Nisan 2021 10:51