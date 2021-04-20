FETÖ'nün jandarma yapılanması operasyonunda 28 şüpheli itirafçı oldu
|20 Nisan 2021 13:35
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 28'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri 205 kişiyi teşhis ettikleri belirtilen 28 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin teşhis ettiği 205 kişiden 75'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, 40'ının halen kamu görevinde bulunduğu, bunlardan 22'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.
Savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı genişlettiği kaydedildi.
- Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 19'u muvazzaf asker, 53 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 51'i gözaltına alınmıştı.
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