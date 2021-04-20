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Çad Cumhurbaşkanı çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.
 20 Nisan 2021 14:02
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Çad Cumhurbaşkanı çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

1990'da ayaklanma sonrası iktidara gelen 68 yaşındaki Deby, altıncı dönem üst üste Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Deby, 11 Nisan'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 79,3'ünü almıştı.
NTV
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