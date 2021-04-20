Çad Cumhurbaşkanı çatışmada hayatını kaybetti
Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.
|20 Nisan 2021 14:02
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