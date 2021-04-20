Çad Cumhurbaşkanı çatışmada hayatını kaybetti

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU'NDAN KRİTİK TEBLİGAT KARARI Yargıtay, dava ve icra gibi yasal takiplerde tartışma konusu olan tebligat yöntemi için önemli bir karar verdi. İçtihadı Birleştirme Kurulu, kişinin beyan ettiği adrese bildirim yapılmasının ardından, tebligat gerçekleşmezse başka bir bildirim yöntemine gidilmeden, Mernis adresine yapılan bildirimin yeterli olacağı görüşüne vardı. Karara göre, mahkeme ve icra gibi konularda alacaklı veya muhataplar adres bildirecek, eğer bu adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine bildirim yapılması yeterli sayılacak.