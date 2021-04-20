1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tevfik Göksu: İBB Cuma namazına gidenleri fişliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, CHP'li İBB yönetiminin Cuma namazına gidenleri fişlediğini kaydetti.
 20 Nisan 2021 14:06
+Aa- Yazdır
Tevfik Göksu: İBB Cuma namazına gidenleri fişliyor

Cuma günleri Cuma namazı kılmaya gitmek isteyenlere izin vermeyen İBB Yönetimi, kendilerince bir çıkış yolu bularak bu kişilere 'İbadet İzin Talep Formu' imzalatmaya başladı.

İkna odaları mı geliyor

CHP'li İBB yönetiminin bu uygulamasını fişleme olarak değerlendiren ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" diye tepki gösterdi. Göksu sosyal medya hesabından şunları paylaştı: "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde".

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı. Söz konusu formda; "İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim" ifadelerinin altında personelin, TC Kimlik numarası, adresi, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi
20 Nisan 2021 14:14		 Sözcü Kalın'dan 'Aylan bebek' üzerinden siyaset yapanlara tepki
20 Nisan 2021 12:45
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
20 Nisan 2021 12:34		 'CHP'ye ve İP'e sesleniyorum, gelin bu sürece siz de destek verin'
20 Nisan 2021 11:04
Erdoğan Dünya Günü Zirvesi'ne katılacak
20 Nisan 2021 07:25		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları kitaplaştırıldı
20 Nisan 2021 06:40
Canikli: Salgında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdü
20 Nisan 2021 05:23		 Bakan Koca, Iğdır'da kaza geçiren filyasyon ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu
20 Nisan 2021 01:04
Soylu'dan salgın sürecinde evlere hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür
20 Nisan 2021 00:36		 20 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
20 Nisan 2021 00:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Memur-Sen: Gerekli tedbirler alınıp yüz yüze eğitime devam edilmeli14:55 - Adalet Bakanlığınca yayımlanan idari izin Genelgesi14:46 - Koronada rekor kıran ildeki yaşlılar konuştu: Cenderede gibi hissediyoruz14:44 - İŞKUR'dan idari izin ve esnek çalışma genelgesi14:34 - 'Bakan Pekcan'ın şirketi Bakanlığa dezenfektan sattı' iddialarına açıklama14:26 - A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu
14:25 - Bakan Koca paylaştı: Vaka sayıları en çok artan ve azalan iller14:21 - Aile Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alımı sözlü sonuçlarını açıkladı14:16 - FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 5 şüpheli yakalandı14:16 - Anayasa Mahkemesi kuruluş yıldönümü töreni ertelendi14:14 - Korona tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi14:11 - FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
14:06 - Tevfik Göksu: İBB Cuma namazına gidenleri fişliyor14:02 - Eğitim fakültesi alanlarına uygun olmayan üç doçent ilanı!14:02 - Çad Cumhurbaşkanı çatışmada hayatını kaybetti13:59 - Türkiye'de bir ilk: Kripto paraya haciz konulur mu?13:56 - Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Yan etkileri neler?
13:51 - İstanbul Emniyetine ait depodaki yangın kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şiddetli baş dönmesi 2
Tahtırevan 2
telem 1
takıl 1
Pembe fil 1
Xxxxxxxxxxxxx 7
kronik hastalık 3
Köri 3
dublaj klişeleri 3
Her gün resminin altında özlü söz paylaşan insan 3
SON İLANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaye eri alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam