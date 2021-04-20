FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
|20 Nisan 2021 14:11
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.G. ve avukatı katıldı.
Sanık S.G, savunmasında, etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirtti.
Yargılama aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen S.G, "Selim kod adlı 'mahrem imam' benden telefonumu istedi. 'Bu telefona virüs programı yükleyelim.' dedi. Sonrasında telefonuma yüklenen programın gizli haberleşme programı ByLock olduğunu öğrendim. Selim, 'Bana bu program üzerinden ulaşabilirsin.' dedi. Bu programı hiç kullanmadım. Zaten bir süre sonra programı sildim. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği S.G'nin cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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