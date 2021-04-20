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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 5 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yurt dışına çıkışına yardım ettiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
 20 Nisan 2021 14:16
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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 5 şüpheli yakalandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerine yardım ve yataklık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İki yıl önce Göcek Mahallesi'nden 15 FETÖ/PDY iltisaklı kişinin illegal yollarla yurt dışına çıkış yaptığı bilgisi üzerine ekipler, bölgede bulunan kameralara ait 180 saattik görüntü inceledi. Yapılan çalışmaların ardından aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu 15 FETÖ/PDY iltisaklı kişiyi yurt dışına kaçıran 5 şüpheli belirlendi.

Muğla, Niğde ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla İ.T, R.Ç, B.G, B,B. ve H.T. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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